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Galatasaray'ın UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Racing FC Union oldu

Son dakika spor haberleri...Galatasaray'ın UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Racing FC Union oldu.Grupta ilk müsabakaların 4 Eylül, kazanan takımların 2. tura yükselme maçının ise 7 Eylül'de oynanacağı duyuruldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 15:43
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Galatasaray'ın UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Racing FC Union oldu

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. turunda Galatasaray Petrol Ofisi'nin rakibi, Lüksemburg ekibi Racing FC Union oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. tur kura çekiminin İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı takımın, 8. Grup'ta ilk olarak Racing FC Union'la karşılaşacağı, rakibini yenmesi durumunda ise BIIK Shymkent (Kazakistan)-NSA Sofia (Bulgaristan) eşleşmesinin galibiyle 2. tura yükselme maçına çıkacağı aktarıldı.

Grupta ilk müsabakaların 4 Eylül, kazanan takımların 2. tura yükselme maçının ise 7 Eylül'de oynanacağı duyuruldu. Grup maçlarının yeri ise henüz ilan edilmedi.

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