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GALATASARAY HABERİ: Altın madeni Barış Alper Yılmaz! Bonservisi belirlendi

Altın madeni A Milli Takımımızda gösterdiği performansla ayakta alkışlanan Barış Alper Yılmaz, Avrupa’da da önemli takımların radarına girdi. Galatasaray’ın olası bir teklifte kapıyı 30 milyon eurodan açması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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GALATASARAY HABERİ: Altın madeni Barış Alper Yılmaz! Bonservisi belirlendi

EURO 2024'te ay yıldızlı forma altında başarılı bir performans gösteren Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın önemli takımları tarafından izleniyor. Son 2 sezonda Galatasaray'da kazanılan şampiyonluklarda performansı ve özverisiyle öne çıkan 24 yaşındaki futbolcu yakaladığı çıkışı A Milli Takım'da da devam ettirdi. İstikrarlı yapısı ve birçok farklı mevkiide oynayarak joker görevi üstlenmesi Barış Alper'i daha da farklı kılıyor. Galatasaray'da Okan Buruk'un, milli takımda da Vincenzo Montella'nın vazgeçilmezi olan başarılı yıldız, Avrupa'nın beş büyük liginin radarında duruyor. Sarı kırmızılı yönetim olası bir transfer teklifinde kapıyı 30 milyon eurodan açmayı planlıyor.

İSTİKRAR ABDESİ

Sarı-kırmızılı formayla 2021-2022 sezonundan bu yana 108 resmi maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 11 gol attı, 14 asist yaptı. 2023- 2024 sezonunda hem Galatasaray ile tüm kulvarlarda hem de A Milli Takım ile EURO 2024'te vazgeçilmez isim olan yıldız futbolcu, toplamda 64 maça çıktı.

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