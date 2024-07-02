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Belçika elendi Galatasaray transferde düğmeye bastı!

Michy Batshuayi transferini açıklayan Galatasaray, kadrosuna bir Belçikalı oyuncu daha katmak istiyor. EURO 2024'te Fransa'ya 1-0 yenilen Belçika turnuvaya veda ederken sarı kırmızılı kulüp transfer için harekete geçti. İşte Okan Buruk'un istediği orta saha oyuncusu... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Belçika elendi Galatasaray transferde düğmeye bastı! Belçikalı yıldızla görüşme...

Galatasaray yoğun bir şekilde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Belçika elendi Galatasaray transferde düğmeye bastı! Belçikalı yıldızla görüşme...

8 numara transferi yapması beklenen Sarı-Kırmızılı takımın gündemine gelen son isim ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Orel Mangala oldu.

Belçika elendi Galatasaray transferde düğmeye bastı! Belçikalı yıldızla görüşme...

Aslan'ın Belçikalı orta saha oyuncusunun menajeriyle kısa süre içerisinde temas kuracağı ve durumu hakkında bilgi alacağı ifade ediliyor.

Belçika elendi Galatasaray transferde düğmeye bastı! Belçikalı yıldızla görüşme...

Takvim'in haberine göre yönetimin şartların oluşması halinde 26 yaşındaki yıldız oyuncu için Ada ekibine teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.

r.

Belçika elendi Galatasaray transferde düğmeye bastı! Belçikalı yıldızla görüşme...

Mangala geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fransız ekibi Lyon'da kiralık olarak geçirdi.

Belçika elendi Galatasaray transferde düğmeye bastı! Belçikalı yıldızla görüşme...

Yıldız futbolcu çıktığı 12 maçta 2 gol kaydetti.

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