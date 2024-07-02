Belçika elendi Galatasaray transferde düğmeye bastı!
Michy Batshuayi transferini açıklayan Galatasaray, kadrosuna bir Belçikalı oyuncu daha katmak istiyor. EURO 2024'te Fransa'ya 1-0 yenilen Belçika turnuvaya veda ederken sarı kırmızılı kulüp transfer için harekete geçti. İşte Okan Buruk'un istediği orta saha oyuncusu... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Takvim'in haberine göre yönetimin şartların oluşması halinde 26 yaşındaki yıldız oyuncu için Ada ekibine teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.
r.
Mangala geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fransız ekibi Lyon'da kiralık olarak geçirdi.
Yıldız futbolcu çıktığı 12 maçta 2 gol kaydetti.
Yetenekli orta saha oyuncusunun İngiliz ekibiyle olan kontratı 2026 yılında sona erecek.
Galatasaray'ın yakından ilgilendiği oyuncuya 20 milyon Euro değer biçiliyor.
DİĞER