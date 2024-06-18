Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Okan Buruk milli yıldızı çok istiyor! Ajax ya da Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk milli yıldızı çok istiyor! Ajax ya da Galatasaray

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önceliğini yerli takviyesine veren sarı kırmızılılar Okan Buruk'un raporu doğrultusunda milli yıldız ile görüşmelerini sıklaştırdı. İşte Galatasaray'ın peşindeki isim... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 10:52
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Okan Buruk milli yıldızı çok istiyor! Ajax ya da Galatasaray

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk milli yıldızı çok istiyor! Ajax ya da Galatasaray

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar yerli atağına kalktı.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk milli yıldızı çok istiyor! Ajax ya da Galatasaray

Galatasaray'ın kurmayları yeni yabancı kuralı sonrası transferde önceliğini yerli isimlere verdi.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk milli yıldızı çok istiyor! Ajax ya da Galatasaray

Yönetim hücum hattına yapacağı transfer için birçok önemli yıldızla temas halindeydi.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk milli yıldızı çok istiyor! Ajax ya da Galatasaray

Cimbom son oalrak Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeviren Oğuz Aydın'ı gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk milli yıldızı çok istiyor! Ajax ya da Galatasaray

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Alanyasporlu Oğuz Aydın için Akdeniz ekibiyle temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk milli yıldızı çok istiyor! Ajax ya da Galatasaray

Aslan'ın 6 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olan Alanyaspor'la bu rakamı düşürmek için görüşmelerde bulunduğu ve önümüzdeki günlerde 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için yeni bir tekli yapmayı palanladığı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk milli yıldızı çok istiyor! Ajax ya da Galatasaray

Geride kalan sezonda Akdeniz ekibiyle 38 maça çıkan Oğuz, 13 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk milli yıldızı çok istiyor! Ajax ya da Galatasaray

Ajax'ın da istediği genç yıldızın takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

"Bırakın beni gideyim"
Milli Piyango
DİĞER
EURO 2024 | Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Gürcistan canlı yayın kanalı ve muhtemel 11
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
F.Bahçe'nin liste başı ismiydi! Jose transferi reddetti
İngilizlerin gözü Semih'in üzerinde! EURO 2024 sonrası...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın sağ kanadı uçacak!
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 18 HAZİRAN rakamları
Bayramın 3. günü kurban kesilir mi? Diyanet yanıtladı: Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilir?
BİM AKTÜEL KATALOG 18 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'den EURO 2024 paylaşımı! Arda Güler'den EURO 2024 paylaşımı! 12:13
"Bırakın beni gideyim" "Bırakın beni gideyim" 11:44
Bulgaristan - Türkiye voleybol maçı detayları! Bulgaristan - Türkiye voleybol maçı detayları! 11:26
F.Bahçe Beko'da ayrılık kararı! F.Bahçe Beko'da ayrılık kararı! 11:16
G.Saray'ın sağ kanadı uçacak! G.Saray'ın sağ kanadı uçacak! 11:08
İskoçya - İsviçre maçı ne zaman? İskoçya - İsviçre maçı ne zaman? 10:59
Daha Eski
F.Bahçe'nin liste başı ismiydi! Jose transferi reddetti F.Bahçe'nin liste başı ismiydi! Jose transferi reddetti 10:57
Hırvatistan - Arnavutluk maçı ne zaman? Hırvatistan - Arnavutluk maçı ne zaman? 10:55
Okan Buruk milli yıldızı çok istiyor! Okan Buruk milli yıldızı çok istiyor! 10:52
İngilizlerin gözü Semih'in üzerinde! EURO 2024 sonrası... İngilizlerin gözü Semih'in üzerinde! EURO 2024 sonrası... 10:24
Türkiye-Gürcistan maçı detayları! Türkiye-Gürcistan maçı detayları! 10:12
Friedel kolları sıvadı! 7 ismin ayrılması için... Friedel kolları sıvadı! 7 ismin ayrılması için... 10:08