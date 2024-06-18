TRANSFER HABERİ - Okan Buruk milli yıldızı çok istiyor! Ajax ya da Galatasaray

Aslan'ın 6 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olan Alanyaspor'la bu rakamı düşürmek için görüşmelerde bulunduğu ve önümüzdeki günlerde 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için yeni bir tekli yapmayı palanladığı da gelen haberler arasında.