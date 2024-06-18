TRANSFER HABERİ - Okan Buruk milli yıldızı çok istiyor! Ajax ya da Galatasaray
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önceliğini yerli takviyesine veren sarı kırmızılılar Okan Buruk'un raporu doğrultusunda milli yıldız ile görüşmelerini sıklaştırdı. İşte Galatasaray'ın peşindeki isim... | GALATASARAY HABERLERİ
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Yönetim hücum hattına yapacağı transfer için birçok önemli yıldızla temas halindeydi.
Cimbom son oalrak Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeviren Oğuz Aydın'ı gündemine almıştı.
Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Alanyasporlu Oğuz Aydın için Akdeniz ekibiyle temaslarını sürdürüyor.
Aslan'ın 6 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olan Alanyaspor'la bu rakamı düşürmek için görüşmelerde bulunduğu ve önümüzdeki günlerde 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için yeni bir tekli yapmayı palanladığı da gelen haberler arasında.
Geride kalan sezonda Akdeniz ekibiyle 38 maça çıkan Oğuz, 13 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
Ajax'ın da istediği genç yıldızın takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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