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Preciado'dan flaş transfer açıklaması! "Galatasaray'ı istiyorum"

Son dakika spor haberi: Transferde hummalı bir operasyon yürüten Galatasaray, önceliği sağ bek bölgesine verdi. Bu bölge için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Sparta Prag forması giyen Preciado, Galatasaray'da forma giymek istediğini açıkladı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 11:33
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Preciado'dan flaş transfer açıklaması! "Galatasaray'ı istiyorum"

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Preciado'dan flaş transfer açıklaması! "Galatasaray'ı istiyorum"

Sarı kırmızılıların transferde en çok önem verdiği bölgeler sağ bek ve orta saha.

Preciado'dan flaş transfer açıklaması! "Galatasaray'ı istiyorum"

Bu iki bölgeyi öncelik haline getiren yönetim, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer operasyonuna devam ediyor.

Preciado'dan flaş transfer açıklaması! "Galatasaray'ı istiyorum"

Bu doğrultuda Galatasaray'ın transfer gündemine dair sıcak bir gelişme yaşandı.

Preciado'dan flaş transfer açıklaması! "Galatasaray'ı istiyorum"

Futbolseverlerin yakından tanıdığı o yıldız, sarı kırmızılılara transfer olmak istediğini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Preciado'dan flaş transfer açıklaması! "Galatasaray'ı istiyorum"

Sparta Prag'ın 26 yaşındaki Ekvadorlu sağ beki Angelo Preciado, Galatasaray'la ilgili konuştu.

Preciado'dan flaş transfer açıklaması! "Galatasaray'ı istiyorum"

A Haber'de yer alan habere göre Preciado, "Galatasaray'da forma giymek ister misin?" sorusuna Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak bir cevap verdi.

Preciado'dan flaş transfer açıklaması! "Galatasaray'ı istiyorum"

"GALATASARAY'DA FORMA GİYMEK İSTERİM"

Preciado, soru üzerine yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da forma giymeyi çok isterim"

Preciado'dan flaş transfer açıklaması! "Galatasaray'ı istiyorum"

"Bunun için ilk önce takımımın bunu kabul etmesi gerekiyor" sözlerini sarf etti.

Preciado'dan flaş transfer açıklaması! "Galatasaray'ı istiyorum"

ŞU AN GÜNDEMDE YOK

Deneyimli oyuncu, sezonun son bölümlerinde Galatasaray'ın gündemine sık sık gelse de sarı kırmızılı ekibin oyuncuya karşı şu an ilgisi bulunmuyor.

Preciado'dan flaş transfer açıklaması! "Galatasaray'ı istiyorum"

SEZON PERFORMANSI

Sparta Prag'ta bu sezon 26 maça çıkan Ekvadorlu isim, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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