Preciado'dan flaş transfer açıklaması! "Galatasaray'ı istiyorum"
Son dakika spor haberi: Transferde hummalı bir operasyon yürüten Galatasaray, önceliği sağ bek bölgesine verdi. Bu bölge için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Sparta Prag forması giyen Preciado, Galatasaray'da forma giymek istediğini açıkladı. İşte o sözler...
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Bu doğrultuda Galatasaray'ın transfer gündemine dair sıcak bir gelişme yaşandı.
Futbolseverlerin yakından tanıdığı o yıldız, sarı kırmızılılara transfer olmak istediğini açıkladı. İşte ayrıntılar...
Sparta Prag'ın 26 yaşındaki Ekvadorlu sağ beki Angelo Preciado, Galatasaray'la ilgili konuştu.
A Haber'de yer alan habere göre Preciado, "Galatasaray'da forma giymek ister misin?" sorusuna Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak bir cevap verdi.
"GALATASARAY'DA FORMA GİYMEK İSTERİM"
Preciado, soru üzerine yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da forma giymeyi çok isterim"
"Bunun için ilk önce takımımın bunu kabul etmesi gerekiyor" sözlerini sarf etti.
ŞU AN GÜNDEMDE YOK
Deneyimli oyuncu, sezonun son bölümlerinde Galatasaray'ın gündemine sık sık gelse de sarı kırmızılı ekibin oyuncuya karşı şu an ilgisi bulunmuyor.
SEZON PERFORMANSI
Sparta Prag'ta bu sezon 26 maça çıkan Ekvadorlu isim, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
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