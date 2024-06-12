Haberler Galatasaray İspanya'dan Nelsson iddiası! La Liga devi peşinde

İspanya'dan Nelsson iddiası! La Liga devi peşinde

İspanya basını, Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson ile ilgili flaş bir iddia gündeme getirdi. Çıkan habere göre, La Liga devi, Nelsson ile ilgileniyor ancak transferle ilgili bazı ekonomik koşullar da imza önünde engel teşkil ediyor. İşte detaylar... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanya'dan flaş Victor Nelsson iddiası! La Liga devi peşinde

Galatasaray'ın Danimarkalı defans oyuncusu Victor Nelsson'un adı Avrupa'dan takımlarla anılmaya devam ediyor.

İspanya'dan flaş Victor Nelsson iddiası! La Liga devi peşinde

Takvim'in haberine göre, İspanyol basınından Estadio Deportivo, Sevilla'nın 25 yaşındaki stoperle ilgilendiği iddia etti.

İspanya'dan flaş Victor Nelsson iddiası! La Liga devi peşinde

Haberde Sevilla'nın ekonomik olarak iyi bir durumda olmadığı ve bu transferin İspanyol ekibi için kolay bir hamle olmayacağı ifade edildi.

İspanya'dan flaş Victor Nelsson iddiası! La Liga devi peşinde

Sakatlığı sebebiyle Euro 2024'te forma giyemeyecek olan tecrübeli stopere bu yaz teklifler gelebileceği ifade ediliyor.

İspanya'dan flaş Victor Nelsson iddiası! La Liga devi peşinde

Galatasaray'ın da 2025'e kadar kontratı bulunan tecrübeli savunmacı için 20 milyon Euro'dan az bir rakamı değerlendirmeye almayacağı belirtiliyor.

F.Bahçe'den Mitrovic bombası!
Barça'nın kapısından dönmüştü! Cimbom kapıyor
DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy dünya devine! Transferi doğruladılar...
Bayram öncesi diplomasi trafiği! Başkan Recep Tayyip Erdoğan önce İspanya sonra İtalya'ya gidecek: Ana gündem Gazze
Mourinho 17 ismin üzerini çizdi! İşte o liste
F.Bahçe'ye Galli kule! Mourinho bizzat görüştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barça'nın kapısından dönmüştü! Cimbom kapıyor
Cimbom'a Zaha piyangosu! Arabistan'dan 2 teklif...
💰DOLAR KAÇ TL OLDU?
Karneler saat kaçta alınacak 2024?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 12 HAZİRAN rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:52
Dursun Özbek'ten flaş transfer itirafı! Dursun Özbek'ten flaş transfer itirafı! 00:51
Beşiktaş'a o yıldızdan kötü haber! Beşiktaş'a o yıldızdan kötü haber! 00:51
Tüm kariyeri boyuncu 189 milyon Euro bonservis ödendi! Yeri rotası F.Bahçe Tüm kariyeri boyuncu 189 milyon Euro bonservis ödendi! Yeri rotası F.Bahçe 00:51
Rafa Silva'dan flaş transfer kararı! Rafa Silva'dan flaş transfer kararı! 00:51
Göztepe F.Bahçeli yıldızın peşine düştü! Göztepe F.Bahçeli yıldızın peşine düştü! 00:51
Daha Eski
Transferde dev kapışma! F.Bahçe ve G.Saray... Transferde dev kapışma! F.Bahçe ve G.Saray... 00:51
Beşiktaş ilk transferini bitirdi! Menajeri geliyor Beşiktaş ilk transferini bitirdi! Menajeri geliyor 00:51
Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu! 00:50
F.Bahçe'den Hagi sürprizi! Mourinho'nun arkadaşı... F.Bahçe'den Hagi sürprizi! Mourinho'nun arkadaşı... 00:50
Arda Turan'dan G.Saray'ın yıldızına kanca! Arda Turan'dan G.Saray'ın yıldızına kanca! 00:50
Ömer Üründül'den Montella'ya sert eleştiri! Ömer Üründül'den Montella'ya sert eleştiri! 00:50