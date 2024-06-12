İspanya'dan Nelsson iddiası! La Liga devi peşinde
İspanya basını, Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson ile ilgili flaş bir iddia gündeme getirdi. Çıkan habere göre, La Liga devi, Nelsson ile ilgileniyor ancak transferle ilgili bazı ekonomik koşullar da imza önünde engel teşkil ediyor. İşte detaylar... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)
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Sakatlığı sebebiyle Euro 2024'te forma giyemeyecek olan tecrübeli stopere bu yaz teklifler gelebileceği ifade ediliyor.
Galatasaray'ın da 2025'e kadar kontratı bulunan tecrübeli savunmacı için 20 milyon Euro'dan az bir rakamı değerlendirmeye almayacağı belirtiliyor.
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