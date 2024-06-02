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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu! Bonservis bedeli...

Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sürpriz ayrılıkların da yaşanabileceği sarı-kırmızılılar için İngiliz basınından Wilfried Zaha'yla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 14:14
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu! Bonservis bedeli...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'i 102 puanla şampiyon tamamladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu! Bonservis bedeli...

Bu sezon birçok rekor kıran sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu! Bonservis bedeli...

Cimbom Devler Ligi serüvenine play-off turundan başlayacak.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu! Bonservis bedeli...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Aslan'a flaş bir haber geldi. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu! Bonservis bedeli...

Galatasaray'daki ilk sezonunda istenen performansı sergileyemeyen Wilfried Zaha için yeni bir ayrılık görüşmesi yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu! Bonservis bedeli...

Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; İspanyol teknik adam Julen Lopetegui ile 5 yıllık sözleşme imzalayan West Ham, Zaha'yı doğup büyüdüğü şehre tekrar getirmek için Galatasaray'a resmi teklif gönderdi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu! Bonservis bedeli...

12 MİLYON EURO İSTENİYOR

Masaya oturmaya hazır olan West Ham çift haneli rakamları ödemeye hazır.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu! Bonservis bedeli...

Sarı kırmızılı kulübün beklentisi ise en az 12 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu! Bonservis bedeli...

Eğer Zaha da ikna edilirse hem bonservis bedelinden gelir elde edilecek hem de yüklü miktardaki yıllık ücretinden kurtulmuş olunacak.

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