TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu! Bonservis bedeli...
Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sürpriz ayrılıkların da yaşanabileceği sarı-kırmızılılar için İngiliz basınından Wilfried Zaha'yla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Aslan'a flaş bir haber geldi. İşte detaylar...
Galatasaray'daki ilk sezonunda istenen performansı sergileyemeyen Wilfried Zaha için yeni bir ayrılık görüşmesi yaşandı.
Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; İspanyol teknik adam Julen Lopetegui ile 5 yıllık sözleşme imzalayan West Ham, Zaha'yı doğup büyüdüğü şehre tekrar getirmek için Galatasaray'a resmi teklif gönderdi.
12 MİLYON EURO İSTENİYOR
Masaya oturmaya hazır olan West Ham çift haneli rakamları ödemeye hazır.
Sarı kırmızılı kulübün beklentisi ise en az 12 milyon Euro.
Eğer Zaha da ikna edilirse hem bonservis bedelinden gelir elde edilecek hem de yüklü miktardaki yıllık ücretinden kurtulmuş olunacak.
Galatasaray formasıyla 42 resmi maça çıkan Zaha, bu maçlarda 10 gol 5 asistlik performans gösterdi.
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