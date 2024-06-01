Galatasaray'dan Okan Buruk'a dev zam! İşte yeni sözleşmesi
Galatasaray'a imza atarak üst üste 2 kez şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesi sona erdi. Sarı-kırmızılılarda yönetim deneyimli çalıştırıcıyla yola devam etme ve dev bir zam yapma kararı aldı. İşte Okan Buruk'un yeni sözleşmesi ve alacağı ücret... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Okan Buruk ile daha önce birer senelik sözleşme imzalayan Başkan Özbek, bu sefer görev süresinin sonuna kadar takımı Buruk'a emanet etmek istiyor.
Galatasaray'ın başında rekorlar kıran Okan Buruk'un ücretine de zam yapılacağı öğrenildi. İlk sezonunda 18 milyon liraya çalışan, şampiyonluğun ardından ücreti 30 milyon liraya çıkarılan başarılı teknik direktörün parasında ciddi bir yükselişe gidileceği, öğrenildi.
Yönetim, Okan Buruk'un maaşının 75 milyon liraya çıkarma kararı alırken; yaklaşık 2 milyon euro düzeyinde olacak.
Yönetim ayrıca bu paranın, Avrupa'daki başarılı teknik direktörlerle kıyaslandığında fazla olmayacağı görüşünde...
Okan Buruk da, Galatasaray ile devam etmek istediğini belirtmiş, bu konuda zorluk çıkarmayacağını göstermişti.
DİĞER