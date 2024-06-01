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Galatasaray'dan Okan Buruk'a dev zam! İşte yeni sözleşmesi

Galatasaray'a imza atarak üst üste 2 kez şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesi sona erdi. Sarı-kırmızılılarda yönetim deneyimli çalıştırıcıyla yola devam etme ve dev bir zam yapma kararı aldı. İşte Okan Buruk'un yeni sözleşmesi ve alacağı ücret... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 15:30
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Galatasaray'dan Okan Buruk'a dev zam! İşte yeni sözleşmesi

İki sezon üst üste şampiyonluğa ulaşan ve Galatasaray'da artık efsaneler arasında yer almaya hazırlanan teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme yenilenecek.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a dev zam! İşte yeni sözleşmesi

Milliyet'in haberine göre; Sezon içinde gelen mukavele tekliflerini şampiyonluk sonrasına bırakan Buruk, 2 yıllık imza atacak.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a dev zam! İşte yeni sözleşmesi

Fransa'dan Marsilya ile beraber, İtalyan kulüplerinin radarında olan başarılı teknik adamla ilgili karar verildi. Başkan Dursun Özbek, gelecek hafta başında genç hoca ile masaya oturup 2 senelik sözleşme imzalatacak.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a dev zam! İşte yeni sözleşmesi

Okan Buruk ile daha önce birer senelik sözleşme imzalayan Başkan Özbek, bu sefer görev süresinin sonuna kadar takımı Buruk'a emanet etmek istiyor.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a dev zam! İşte yeni sözleşmesi

Galatasaray'ın başında rekorlar kıran Okan Buruk'un ücretine de zam yapılacağı öğrenildi. İlk sezonunda 18 milyon liraya çalışan, şampiyonluğun ardından ücreti 30 milyon liraya çıkarılan başarılı teknik direktörün parasında ciddi bir yükselişe gidileceği, öğrenildi.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a dev zam! İşte yeni sözleşmesi

Yönetim, Okan Buruk'un maaşının 75 milyon liraya çıkarma kararı alırken; yaklaşık 2 milyon euro düzeyinde olacak.

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