Galatasaray'dan Okan Buruk'a dev zam! İşte yeni sözleşmesi

İki sezon üst üste şampiyonluğa ulaşan ve Galatasaray'da artık efsaneler arasında yer almaya hazırlanan teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme yenilenecek.

Fransa'dan Marsilya ile beraber, İtalyan kulüplerinin radarında olan başarılı teknik adamla ilgili karar verildi. Başkan Dursun Özbek, gelecek hafta başında genç hoca ile masaya oturup 2 senelik sözleşme imzalatacak.