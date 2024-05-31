Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Roma, Galatasaray'ın eski futbolcusu Angelino'yu kadrosuna kattı!

TRANSFER HABERLERİ | Roma, Galatasaray'ın eski futbolcusu Angelino'yu kadrosuna kattı!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın kiralık olarak formasını terleten ve performansı eleştiri konusu haline gelen Angelino, sarı-kırmızılıarın ardından İtalya Serie A ekibi Roma'nın yolunu tutmuştu. Son olarak futbolcunun kariyeri hakkında flaş resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 11:08 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 11:09
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TRANSFER HABERLERİ | Roma, Galatasaray'ın eski futbolcusu Angelino'yu kadrosuna kattı!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın kiralık olarak formasını terleten ve performansı büyük eleştiri alan Angelino takımı RB Leipzig'e döndükten sonra Roma'ya kiralık olarak gitmişti.

Futbolcu İtalyan ekibinde oynadığı futbolla beğenileri üzerinde topladı ve takımın vazgeçilmez isimlerinden biris haline geldi.

Son olarak Roma'nın, oyuncuyu kalıcı olarak transfer edeceği öğrenildi.

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