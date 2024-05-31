TRANSFER HABERLERİ | Roma, Galatasaray'ın eski futbolcusu Angelino'yu kadrosuna kattı!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın kiralık olarak formasını terleten ve performansı büyük eleştiri alan Angelino takımı RB Leipzig'e döndükten sonra Roma'ya kiralık olarak gitmişti.

Futbolcu İtalyan ekibinde oynadığı futbolla beğenileri üzerinde topladı ve takımın vazgeçilmez isimlerinden biris haline geldi.

Son olarak Roma'nın, oyuncuyu kalıcı olarak transfer edeceği öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA RB LEIPZIG'DEN GELDİ!