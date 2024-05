TRANSFER HABERLERİ | Roma, Galatasaray'ın eski futbolcusu Angelino'yu kadrosuna kattı!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın kiralık olarak formasını terleten ve performansı büyük eleştiri alan Angelino takımı RB Leipzig'e döndükten sonra Roma'ya kiralık olarak gitmişti.

Futbolcu İtalyan ekibinde oynadığı futbolla beğenileri üzerinde topladı ve takımın vazgeçilmez isimlerinden biris haline geldi.

Son olarak Roma'nın, oyuncuyu kalıcı olarak transfer edeceği öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA RB LEIPZIG'DEN GELDİ!

Angeliño wechselt zur @OfficialASRoma. Nachdem @angel_tasende69 im Winter auf Leihbasis zur AS Rom wechselte, schließt sich der spanische Linksverteidiger dem Serie-A-Klub nun fix an. Alles Gute und viel Erfolg in Italien, Angel!