Galatasaray Avrupa'da ilk 10'da!

Sarı kırmızılı ekip, UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin liglerinde en çok şampiyonluk yaşayan takımlar arasına girdi. Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 ile bunları takip eden Portekiz, Hollanda, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ilk 10 takım arasında Galatasaray da yer aldı.

DEVLERLE AYNI LİSTEYE GİRDİ

Portekiz'den Benfica, en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanına sahip. Benfica, Portekiz liginde toplamda 38 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. İspanya'dan Real Madrid, İtalya'dan Juventus ve Hollanda'dan Ajax, 36'şar şampiyonlukla Benfica'yı takip etti. Galatasaray, 24 şampiyonlukla 10. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekibin önündeki diğer ekipler ise PSV, Barcelona, Porto, Bayern Münih ve Anderlecht oldu.

ŞAMPİYONLUK SAYILARI

1- Benfica (Portekiz) 38

2- Real Madrid (İspanya) 36

3- Juventus (İtalya) 36

4- Ajax (Hollanda) 36

5- Anderlecht (Belçika) 34

6- Bayern Münih (Almanya) 33

7- Porto (Portekiz) 30

8- Barcelona (İspanya) 27

9- PSV (Hollanda) 25

10- GALATASARAY (TÜRKİYE) 24