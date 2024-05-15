Kerem Demirbay'a Arabistan kancası! İşte Galatasaray'ın transfer kararı
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Demirbay, orta sahada Torreira ile gösterdiği uyumla göz dolduruyor. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk yürüyüşüne önemli katkı veren Kerem Demirbay'a Suudi Arabistan Ligi ekiplerin Al Shabab talip oldu. Takımdaki son durumu merak konusu olan yıldız oyuncu hakkında karar verildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Cimbom'un 2026 Haziran ayın sonuna kadar sözleşme imzaladığı Almanya doğumlu Türk oyuncuya, Suudi Arabistan'dan talip var.
AL SHABAB PEŞİNE DÜŞTÜ!
Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Al Shabab, Kerem Demirbay'ı kadrosuna katmak için sarı kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.
GALATASARAY BIRAKMAK İSTEMİYOR!
Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin performansından memnun olduğu yıldız futbolcuyla yollarını ayırmayı düşünmüyor.
TAKIMDA MUTLU!
Bu sezon sarı kırmılızı formayla 41 maçta 7 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyen Kerem Demirbay ise Galatasaray'da forma giymekten mutlu.
Tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesi bulunmuyor.
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