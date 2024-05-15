Haberler Galatasaray Kerem Demirbay'a Arabistan kancası! İşte Galatasaray'ın transfer kararı

Kerem Demirbay'a Arabistan kancası! İşte Galatasaray'ın transfer kararı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Demirbay, orta sahada Torreira ile gösterdiği uyumla göz dolduruyor. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk yürüyüşüne önemli katkı veren Kerem Demirbay'a Suudi Arabistan Ligi ekiplerin Al Shabab talip oldu. Takımdaki son durumu merak konusu olan yıldız oyuncu hakkında karar verildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 11:25
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Kerem Demirbay'a Arabistan kancası! İşte Galatasaray'ın transfer kararı

Galatasaray'ın sezon başında Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, şampiyonluğu koşan sarı kırmızılılarda gösterdiği başarılı performansla takıma büyük katkı yaptı.

Kerem Demirbay'a Arabistan kancası! İşte Galatasaray'ın transfer kararı

Takıma adapte olmasından sonra ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri olan deneyimli oyuncu, sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çekti.

Kerem Demirbay'a Arabistan kancası! İşte Galatasaray'ın transfer kararı

Taraftarın 'dayı' lakabını taktığı Kerem Demirbay, teknik direktör Okan Buruk'un planlarında önemli yer tutuyor.

Kerem Demirbay'a Arabistan kancası! İşte Galatasaray'ın transfer kararı

Cimbom'un 2026 Haziran ayın sonuna kadar sözleşme imzaladığı Almanya doğumlu Türk oyuncuya, Suudi Arabistan'dan talip var.

Kerem Demirbay'a Arabistan kancası! İşte Galatasaray'ın transfer kararı

AL SHABAB PEŞİNE DÜŞTÜ!
Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Al Shabab, Kerem Demirbay'ı kadrosuna katmak için sarı kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Kerem Demirbay'a Arabistan kancası! İşte Galatasaray'ın transfer kararı

GALATASARAY BIRAKMAK İSTEMİYOR!
Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin performansından memnun olduğu yıldız futbolcuyla yollarını ayırmayı düşünmüyor.

Kerem Demirbay'a Arabistan kancası! İşte Galatasaray'ın transfer kararı

TAKIMDA MUTLU!
Bu sezon sarı kırmılızı formayla 41 maçta 7 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyen Kerem Demirbay ise Galatasaray'da forma giymekten mutlu.

Kerem Demirbay'a Arabistan kancası! İşte Galatasaray'ın transfer kararı

Tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesi bulunmuyor.

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