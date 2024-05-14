G.Saray'ın ilk bombası Van de Beek

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray transferde de Avrupa'da yankı uyandıracak hamleler yapıyor. İspanya'dan fichajes'in haberine göre, sarı-kırmızılı ekip Eintracht Frankfurt'ta kiralık oynayan, bonservisi ise Manchester United'da olan Donny van de Beek'in peşine düştü.

Galatasaray geçen sezon da ilgilendiği 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu bu kez kadrosuna katmaya kararlı. Gelen bilgilere göre Cimbom, Manchester United'ın kadroda düşünmediği Hollandalı'yı ikna etmeye çalışıyor. Yıldız futbolcu İnter ve Real Sociedad'ın da gündeminde.

G.Saray, topuğundaki sakatlık nedeniyle son iki maçta kadroda yer almayan Van de Beek'in sağlık raporlarını da istedi.