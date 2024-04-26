Kerem Demirbay: Bu takım gurur verici

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'da takımı adına 2. golü kaydeden Kerem Demirbay, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Bu takım gurur verici. Giren, oynayan, çıkan her oyuncuda pozitiflik var. Bir aile ortamı var. Çok mutluyum. Gol goldür. Benim için önemli olan takım. Çok şükür çok iyi gidiyor. 7 puan öndeyiz, görevimizi yerine getirdik." dedi.