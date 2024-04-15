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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe ve şampiyonluk sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda galibiyet sonrası teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu ve "Fenerbahçe'ye bakmıyoruz. Amacımız kendi maçlarımıza odaklanmak, kazanmak. Şampiyonluğu tekrar istiyoruz." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 22:30 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 22:39
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe ve şampiyonluk sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Son 6 hafta, daha çok kenetleneceğiz. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı. İyi oyunculara, iyi insanlara sahibiz. Aynı ciddiyetle şampiyonluğu yakalamak istiyoruz.

"FENERBAHÇE'YE BAKMIYORUZ"

Fenerbahçe ile Süper Kupa'yı oynasaydık, bu maça daha iyi başlayabilirdik. Uzun aralar bazen sıkıntı olabiliyor. İkinci yarı daha hızlı, ruhumuzu koyarak başlamamız gerektiğini söyledik. Bunu yaptık. Rakibimize bakmıyoruz. Kendi maçlarımızı kazanmaya odaklanıyoruz. Her takım puan kaybedebilir. Amacımız kendi maçlarımıza odaklanmak, kazanmak. Şampiyonluğu tekrar istiyoruz.

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