Corendon Alanyaspor 0-4 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cimbom Alanya'da hata yapmadı!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-0 kazandı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 56. ve 72. dakikalarda Barış Alper Yılmaz, 61'de Hakim Ziyech ve 84. dakikada ise Mauro Icardi kaydetti.

Ayrıca ev sahibi ekipte 64. dakikada Leroy Fer, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Fatih Tekke ise 19. dakikada kırmızı kart görerek maçın geri kalanını tribünde takip etti.

Bu sonucun ardından 7 maç sonra kaybeden Alanyaspor 42 puanda kaldı. Üst üste 13. maçını kazanan Cimbom ise 87 puana yükselerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Ligin 33. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlayacak.

AURIER İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere ekibi Nottingham Forest'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, teknik direktör Buruk'un Corendon Alanyaspor karşılaşmasında görev vermesiyle ilk maçına çıktı.

Ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Aurier, yaklaşık 1,5 ay yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

SÜPER KUPA'YA GÖRE 2 DEĞİŞİKLİK!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde iki değişikliğe gitti.

Alanya Oba Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, 2023 Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle nedeniyle 3-0 hükmen kazandıkları mücadelenin ilk 11'inde görevlendirdiği Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu'yu yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Serge Aurier ile Kerem Demirbay'ı oynattı.

FATİH TEKKE İLK 11'İNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de en son Gaziantep FK ile oynadıkları maçın ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Akdeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasına Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Jure Balkovec, Richard Coelho, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan 11'i ile çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.

19. dakikada Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yardımcı hakeme itirazları sonrası maçın hakemi Cihan Aydın tarafından kırmızı kartla saha kenarından gönderildi.

25. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdiği pozisyonun öncesinde bu futbolcunun Balkovec'e faul yaptığına karar veren hakem Aydın, golün geçerli olmadığına işaret etti.

34. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ortasında araya giren Nelsson'un müdahalesinde top az farkla kornere gitti.

41. dakikada Mertens'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

55. dakikada Efecan Karacan'ın yerde kaldığı pozisyonda topu önünde bulan Oğuz Aydın'ın şutunda kaleci Muslera gole izin vermedi.

GOL! 56. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Demirbay'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.

57. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza alanı sol çaprazdan kafa şutunda Richard'dan dönen topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz vurdu, meşin yuvarlak kale direğinin üsttünden dışarı çıktı.

GOL! 61. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ziyech'in sert ve düzgün şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından filelerle buluştu: 0-2.

64. dakikada Corendon Alanyaspor 10 kişi kaldı. 46. dakikada ilk sarı kartını gören Leroy Fer, 18 dakika sonra Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından hakem Cihan Aydın tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

68. dakikada Mertens'in ceza yayı üzerinden şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

GOL! 72. dakikada Galatasaray, farkı 3'e taşıdı. Köhn'ün pasında ceza alanı sol çaprazda topa buluşan Barış Alper Yılmaz, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.

GOL! 83. dakikada sarı-kırmızı ekip farkı 4'e yükseltti. Kaan Ayhan'ın sağ kanattan pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından ağlara gönderdi: 0-4.

Karşılaşmayı, Galatasaray 4-0 kazandı.