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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme 'Geri dön' çağrısı!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketlilik başladı. Sarı kırmızılı yönetim sezon başında Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün hakkında kararını verdi. İşte Okan Buruk'un genç oyuncu için verdiği karar... |

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme 'Geri dön' çağrısı!

Sezon başında Molde ile oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının ardından Galatasaray'dan Championship ekiplerinden Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün'ün geleceği belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme 'Geri dön' çağrısı!

İngiliz kulübünün 9 milyon Euro'luk opsiyonla alakalı kesin kararını henüz vermediği belirtiliyor. Alınan bilgilere göre teknik direktör Okan Buruk milli futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme 'Geri dön' çağrısı!

Takvim'de yer alan habere göre; tecrübeli hocanın Yunus Akgün'e yeni sezon planlarından önemli bir yer teşkil ettiğini ilettiği ve mutlaka kadrosunda görmek istediğini söylediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme 'Geri dön' çağrısı!

Leicester formasıyla ligde sadece 8 maçta ilk 11'de görev yapan 23 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararsız olduğu ve sezon sonunu beklemek istediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme 'Geri dön' çağrısı!

Yunus'un Leicester'ın Premier Lig'e yükselmesi halinde Galatasaray'a dönmek istemeyeceği belirtiliyor.

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