GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yıldız isme 'Geri dön' çağrısı!
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketlilik başladı. Sarı kırmızılı yönetim sezon başında Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün hakkında kararını verdi. İşte Okan Buruk'un genç oyuncu için verdiği karar... |
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Leicester formasıyla ligde sadece 8 maçta ilk 11'de görev yapan 23 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararsız olduğu ve sezon sonunu beklemek istediği öğrenildi.
Yunus'un Leicester'ın Premier Lig'e yükselmesi halinde Galatasaray'a dönmek istemeyeceği belirtiliyor.
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