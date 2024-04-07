Sahne Kupasaray'ın

Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, bugün Turkcell Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabaka, ATV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

İDEAL 11'İ BOZMAYACAK

Fenerbahçe'nin erteleme talebi reddedildiği için U19 takımıyla çıkacağını duyurduğu Süper Kupa finaline sarıkırmızılı ekip hafta boyunca tam kadro hazırlandı. Şanlıurfa'ya eksiksiz gelerek adeta çıkarma yapan Cimbom, ideal 11'iyle sahada olacak. Kaleci Muslera'dan forvet İcardi'ye, ön libero Torreira'dan 10 numara Mertens'e kadar Aslan'ın yıldızları kupa için sahaya çıkacak. Savaş ÇORLU

EZELİ RAKİPLERİNE FARK ATTI

Süper Kupa'da en fazla şampiyon olan takım olan G.Saray (16), rekorunu geliştirmek için sahaya çıkacak. 1966, 1969, 1972, 1982, 1987, 1988, 1991, 1993, 1996, 1997, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekibi, 10 kezle Trabzonspor takipte. F.Bahçe ve Beşiktaş'ın ise 9'ar kupası bulunuyor.

6 FİNALDE 3 ŞAMPİYONLUK

Daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce 6 finalde 3'er kez şampiyon oldu. Son olarak 2013-2014 sezonunda karşılaşan ezeli rakiplerin randevusunu Fenerbahçe penaltı atışlarıyla 3-2 kazandı.

'KUPAYI ALMAYA GİDİYORUZ'

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, rakipleri Fenerbahçe'nin Süper Kupa konusunda aldığı karara göre hareket etmedi. Hatayspor maçının ardından oyuncularına izin vermeyen Buruk, Florya'da rehavetin önüne geçti. Antrenmanlarda takımı motive eden konuşmalar yapan Okan Buruk'un "Şanlıurfa'ya kupayı almaya gidiyoruz. Maç oynanırsa sahaya yüzde yüzümüzü vereceğiz. Konsantrasyonunuz bozulmasın. İstanbul'a kupayla döneceğiz'' dediği öğrenildi.

GELİRLER DEPREMZEDELERE

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin bilet gelirleri 6 Şubat depreminden etkilenen vatandaşların yararına bağışlanacak.

3 MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Fenerbahçe ile 3 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Buruk (3-0, 3-0, 0-0) rakibinden gol yemedi.

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Kariyerinde 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası kazanan Okan Buruk, Süper Kupa'yı ilk kez almak istiyor.

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Galatasaray'daki ilk yılında şampiyonluk yaşayan Buruk, bugün 2. kupasını almayı hedefliyor.