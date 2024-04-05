GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'ten rekorluk iftar!
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Belçikalı orta saha oyuncusu Dries Mertens, ülkesinde verdiği iftarla rekorlar kitabına girdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Hatta Paskalya'yı kutlayan bazı Hristiyanlar da sofraya katıldı. Bu müthiş iyiliğin arkasından ise Aslan'ın yıldızı Mertens çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre ünlü futbolcu, konuya ilişkin kısa bir açıklama yaptı; huzurluyum!
DRIES MERTENS KİMDİR?
6 Mayıs 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı ardından Gent altyapısına transfer oldu.
Sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven, Napoli ve Galatasaray formaları giydi. 36 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahada forma giyiyor.
Belçika Milli Takımı ile 109 maça çıkan Mertens, rakip fileleri 21 kez sarstı. 1.69 cm boyundaki Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro...
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