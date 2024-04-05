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GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'ten rekorluk iftar!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Belçikalı orta saha oyuncusu Dries Mertens, ülkesinde verdiği iftarla rekorlar kitabına girdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 09:06
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GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'ten rekorluk iftar!

G.Saraylı Dries Mertens, ülkesi Belçika'da 8 bin kişiye iftar verdi. 2 km'lik sofra, rekorlar kitabına girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'ten rekorluk iftar!

Anvers'in Borgerhout kentindeki Turnhoutsebaan kasabası, ülkenin en uzun sofrasına ev sahipliği yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'ten rekorluk iftar!

Yemekler hazırlandı, içecekler dağıtıldı. Yaklaşık 8 bin kişi aynı anda orucunu açtı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'ten rekorluk iftar!

Hatta Paskalya'yı kutlayan bazı Hristiyanlar da sofraya katıldı. Bu müthiş iyiliğin arkasından ise Aslan'ın yıldızı Mertens çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'ten rekorluk iftar!

Takvim'de yer alan habere göre ünlü futbolcu, konuya ilişkin kısa bir açıklama yaptı; huzurluyum!

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'ten rekorluk iftar!

DRIES MERTENS KİMDİR?

6 Mayıs 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı ardından Gent altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'ten rekorluk iftar!

Sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven, Napoli ve Galatasaray formaları giydi. 36 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahada forma giyiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'ten rekorluk iftar!

Belçika Milli Takımı ile 109 maça çıkan Mertens, rakip fileleri 21 kez sarstı. 1.69 cm boyundaki Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro...

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