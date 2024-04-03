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Bülent Timurlenk Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, zorlu mücadeleyi köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 09:52
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Bülent Timurlenk Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi

Ev sahibi takım, rakibini Mauro Icardi'nin 12. dakikada attığı golle 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi

Galatasaray bu sonuçla puanını 84'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Hatayspor 33 puanda kaldı.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Bülent Timurlenk Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi

BÜLENT TİMURLENK - KABUSLA UYANDIRMAK

İngilizler bu oyunu icat ettiğinden beri yeşil bir zeminde ölçüleri belli bir sahada oynanan, yıllar içinde kart, ofsayt kuralları değişse de bizim dilimize ithal gelmiş kelime 'gol'ün anlamıyla, 'amaç'ın üç direk arasına topu attığınızda ve bunu rakibinizden daha fazla başardığınızda kazandığınız bir spor bu.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi

Galatasaray da bu spor dalında en fazla şampiyonluk kazanmış ama yeri geldiğinde 14 yıl şampiyonluk hasreti çeken; yeri geldiğinde de dört yıl arka arkaya şampiyon olan bir kulüp...

Bülent Timurlenk Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi

Hatayspor, dün özellikle ikinci yarıda 90 dakikaya yaydığı fizik gücüyle ev sahibini zorladı. Galatasaray'ın üç direk arasına isabetli şut atamayan takımlar varken Volkan Demirel'in takımının iki isabetli şutu var.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi

Icardi'nin golü sonrasında çıkana kadar Zaha ve Ziyech, kendilerini Zaha ve Ziyech yapan kariyerlerinin çeyreğini sahaya akıtsalar, takımları tabelanın fişini çekecekti.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın ikinci yarıdaki oyunu, forvet hattı için gömleğin üst düğmeleri açık, kravat gevşek, orta saha ve savunma için ise gömlek pantolonun içinde, kemer sıkılıydı. Maçı da dışarı çıkartılmayan gömlek kazandırdı.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi

19 hücumda 2 isabetli şutla yetinmek ve 90+'ya tek farklı önde girmek elbette teknik kadronun bugün masasında olacak bir problem.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi

Okan Buruk'un takımının önünde 7 lig maçı var. Hedefleri şampiyon olup başkanları Dursun Özbek ve Erden Timur başta olmak üzere taraftarlarıyla beraber sabaha kadar kutlayıp uyumamak. O güne kadar da hedefleri, kazanıp rakiplerinin uykularından kâbusla uyandırmak… Dün tam da bunu yaptılar.

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