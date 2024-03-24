GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk onay verdi! İşte Cimbom'un son gözdesi...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da transfere yönelik çalışmalar şimdiden başladı. Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim o isim için devreye girdi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Cimbom, bu sezon adeta Alanyaspor'u sırtlayan Oğuz Aydın'a kanca attı.
Teknik Direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği 23 yaşındaki sol kanatın menajeriyle kısa süre içerisinde temasa geçileceği bildirildi.
Sarı-kırmızılı yönetim, bu transferi kısa sürede bitirmeyi planlıyor.
Özellikle son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken ve son 5 maçta 5 golü bulunan Oğuz, bu sezon 28 maçta 8 gol, 4 asistle oynadı.
Etkili futboluyla Vincenzo Montella'nın da radarına giren genç oyuncu, A Milli Takıma kadar yükseldi.
Kariyerine Hollanda'da AZ Alkmaar altyapısında başlayan Oğuz,Türkiye'de Bucaspor ve Karacabey formaları da giydi.
2021'de imza attığı Alanyaspor'da 88 karşılaşmada 19 gol ve 7 asistle oynadı.
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