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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk onay verdi! İşte Cimbom'un son gözdesi...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da transfere yönelik çalışmalar şimdiden başladı. Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim o isim için devreye girdi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk onay verdi! İşte Cimbom'un son gözdesi...

Galatasaray, bu sezon şampiyonluk yarışına emin adımlarla devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde 81 puanda zirvede bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk onay verdi! İşte Cimbom'un son gözdesi...

Sezon mutlu bitirmek isteyen Cimbom, gelecek sezonunda planlamalarını yapıyor. Bu kapsamnda Galatasaray flaş hamlelere imza atmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk onay verdi! İşte Cimbom'un son gözdesi...

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılar, Süper Lig'de dikkat çeken bir ismi gündeme aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk onay verdi! İşte Cimbom'un son gözdesi...

Cimbom, bu sezon adeta Alanyaspor'u sırtlayan Oğuz Aydın'a kanca attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk onay verdi! İşte Cimbom'un son gözdesi...

Teknik Direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği 23 yaşındaki sol kanatın menajeriyle kısa süre içerisinde temasa geçileceği bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk onay verdi! İşte Cimbom'un son gözdesi...

Sarı-kırmızılı yönetim, bu transferi kısa sürede bitirmeyi planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk onay verdi! İşte Cimbom'un son gözdesi...

Özellikle son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken ve son 5 maçta 5 golü bulunan Oğuz, bu sezon 28 maçta 8 gol, 4 asistle oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk onay verdi! İşte Cimbom'un son gözdesi...

Etkili futboluyla Vincenzo Montella'nın da radarına giren genç oyuncu, A Milli Takıma kadar yükseldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk onay verdi! İşte Cimbom'un son gözdesi...

Kariyerine Hollanda'da AZ Alkmaar altyapısında başlayan Oğuz,Türkiye'de Bucaspor ve Karacabey formaları da giydi.

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