Ondan mutlusu yok

Galatasarayformasıyla ligde siftah yapan ve 4-3'lük galibiyeti getiren Carlos Vinicius maçın ardından çok mutluydu. Brezilyalı forvet, "Galatasaray çok büyük bir takım. Kadromuzda kaliteli oyuncular var. Maç maç gideceğiz. Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Bu puanlar çok önemli, bu puanlar sayesinde şampiyonluğun geleceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

CARLOS MITROGLOU!

Devre arasında Fulham'dan kiralanan Carlos Vinicius, dün zaferi getiren isim oldu. 90'da takipçiliğini konuşturan Brezilyalı forvet, bitirici vuruşuyla 4-3'lük zafere uçurdu. Şampiyonluk yolunda çok kritik anda sahneye çıkan Vinicius'un golü, sarı- kırmızılı taraftarlara Kostas Mitroglou'nu hatırlattı. Yunan forvet de 2018-2019 sezonunda Akhisar'a karşı son dakikada attığı golle şampiyonluğun fitilini ateşlemişti.