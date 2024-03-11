GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'un Tottenham transferi neden gerçekleşmedi?
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın sezon başında yedek kulübesine çekilen daha sonra ise performansıyla formasını yeniden kazanan ismi Nelsson'un çıkışı devam ediyor. Danimarkalı oyuncunun hem sezon başı hem de ara transfer döneminde gerçekleşmeyen transferinin perde arkası ise belli oldu. İşte son detaylar.. GS SPOR HABERLERİ...
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Başarılı savunma oyuncusu bir dönem Abdülkerim ve Davinson'un arkasında yedek kalınca ayrılma noktasına gelmişti.
TOTTENHAM TRANSFERİ NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?
İngiliz TeamTalk sitesinden yer alan ve Hürriyet'in derlediği haberde Londra ekibinin Danimarkalı oyuncu için temasa geçtiği Galatasaray'ın 25 milyon euro istediği ifade edildi.
ROTA OCAKTA GENOA'YA DÖNDÜ
Tottenham, Nelsson için ısrarını sürdürüp teklifini revize etse de Cimbom 25 milyon Euro'luk talebinde hiçbir esneme yapmadı. İngiliz ekibinin ocakta yeni bir öneri sunmasına dair beklentiler de teknik direktör Ange Postecoglou Genoa'lı Radu Draguş'un istemesiyle boşa çıktı.
Tottenham, Nelsson'a vermediği 25 milyon Euro'yu Rumen futbolcuyu kadrosuna katmak için harcadı.
Bu sezon Süper Lig'de 24 karşılaşmada görev alan Nelsson'un sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona erecek. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
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