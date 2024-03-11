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GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'un Tottenham transferi neden gerçekleşmedi?

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın sezon başında yedek kulübesine çekilen daha sonra ise performansıyla formasını yeniden kazanan ismi Nelsson'un çıkışı devam ediyor. Danimarkalı oyuncunun hem sezon başı hem de ara transfer döneminde gerçekleşmeyen transferinin perde arkası ise belli oldu. İşte son detaylar.. GS SPOR HABERLERİ...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 10:53
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GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'un Tottenham transferi neden gerçekleşmedi?

Galatasaray'da formasına yeniden kavuşan Victor Nelsson performansıyla eski günlerine döndü. Danimarkalı oyuncunun özellikle ara transfer döneminde ayrılması gündeme gelmişti.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'un Tottenham transferi neden gerçekleşmedi?

Başarılı savunma oyuncusu bir dönem Abdülkerim ve Davinson'un arkasında yedek kalınca ayrılma noktasına gelmişti.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'un Tottenham transferi neden gerçekleşmedi?

TOTTENHAM TRANSFERİ NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Victor Nelsson'u geçen yaz kadrosuna katmakta kararlı olan Tottenham'ın sarı kırmızılıların bonservis ücretinde geri adım atmaması nedeniyle transferden vazgeçtiği ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'un Tottenham transferi neden gerçekleşmedi?

İngiliz TeamTalk sitesinden yer alan ve Hürriyet'in derlediği haberde Londra ekibinin Danimarkalı oyuncu için temasa geçtiği Galatasaray'ın 25 milyon euro istediği ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'un Tottenham transferi neden gerçekleşmedi?

ROTA OCAKTA GENOA'YA DÖNDÜ

Tottenham, Nelsson için ısrarını sürdürüp teklifini revize etse de Cimbom 25 milyon Euro'luk talebinde hiçbir esneme yapmadı. İngiliz ekibinin ocakta yeni bir öneri sunmasına dair beklentiler de teknik direktör Ange Postecoglou Genoa'lı Radu Draguş'un istemesiyle boşa çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'un Tottenham transferi neden gerçekleşmedi?

Tottenham, Nelsson'a vermediği 25 milyon Euro'yu Rumen futbolcuyu kadrosuna katmak için harcadı.

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