Luka Modric Galatasaray'a transfer olacak mı? Alman basını açıkladı

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Ligin 29. haftasında sahasında ağırlayacağı Çaykur Rizespor'u mağlup ederek liderliğini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, bir yandan gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor.