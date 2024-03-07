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Luka Modric Galatasaray'a transfer olacak mı? Alman basını açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon sonunda 12 yıldır formasını giydiği Real Madrid'den ayrılması beklenen Luka Modric'in Galatasaray'a transfer olacağı öne sürülmüştü. Alman basını, tecrübeli yıldızın sarı-kırmızılı takıma transferine ilişkin flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 19:51
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Luka Modric Galatasaray'a transfer olacak mı? Alman basını açıkladı

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Luka Modric Galatasaray'a transfer olacak mı? Alman basını açıkladı

Ligin 29. haftasında sahasında ağırlayacağı Çaykur Rizespor'u mağlup ederek liderliğini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, bir yandan gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor.

Luka Modric Galatasaray'a transfer olacak mı? Alman basını açıkladı

Yaz transfer döneminde pek çok bölgeye takviye yapmayı planlayan Cimbom'un önceliklerinden biri de orta saha transferi...

Luka Modric Galatasaray'a transfer olacak mı? Alman basını açıkladı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Real Madrid forması giyen Luka Modric'i gündemine aldığı öne sürülmüştü.

Luka Modric Galatasaray'a transfer olacak mı? Alman basını açıkladı

Sezon sonunda eflatun-beyazlılarla sözleşmesi sona erecek olan Hırvat yıldız, 12 yıldır formasını giydiği Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanıyor.

Luka Modric Galatasaray'a transfer olacak mı? Alman basını açıkladı

Adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Modric'in geleceğiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Luka Modric Galatasaray'a transfer olacak mı? Alman basını açıkladı

Sky DE, Luka Modric'in Galatasaray'a transferine ilişkin bir haber yayınladı.

Luka Modric Galatasaray'a transfer olacak mı? Alman basını açıkladı

GALATASARAY MODRIC İLE İLGİLENMİYOR

Haberde Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgilenmediği kaydedildi.

Luka Modric Galatasaray'a transfer olacak mı? Alman basını açıkladı

Luka Modric bu sezon Real Madrid formasıyla 31 maça çıktı.

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