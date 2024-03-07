Luka Modric Galatasaray'a transfer olacak mı? Alman basını açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon sonunda 12 yıldır formasını giydiği Real Madrid'den ayrılması beklenen Luka Modric'in Galatasaray'a transfer olacağı öne sürülmüştü. Alman basını, tecrübeli yıldızın sarı-kırmızılı takıma transferine ilişkin flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Real Madrid forması giyen Luka Modric'i gündemine aldığı öne sürülmüştü.
Sezon sonunda eflatun-beyazlılarla sözleşmesi sona erecek olan Hırvat yıldız, 12 yıldır formasını giydiği Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanıyor.
Adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Modric'in geleceğiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sky DE, Luka Modric'in Galatasaray'a transferine ilişkin bir haber yayınladı.
GALATASARAY MODRIC İLE İLGİLENMİYOR
Haberde Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgilenmediği kaydedildi.
Luka Modric bu sezon Real Madrid formasıyla 31 maça çıktı.
38 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
İspanyol deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Modric'in güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
DİĞER