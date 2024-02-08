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Parayı süpürüyor

Bankalar Birliği’yle yaptıkları anlaşmadan çıkmaları gerektiğini belirten Başkan Özbek, “Para düştükçe, banka tahsil etmediği faizleri, ana paraları süpürüyor” ifadesini kullandı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Parayı süpürüyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Bankalar Birliği'yle yaptıkları anlaşmadan çıkmaları gerektiğini söyledi. Divan'da bu yöndeki bir eleştiriyi yanıtlayan Özbek, "Yapılandırmanın gereği neyimiz varsa hepsi ipotekli. Bu anlaşmadan sadece faizden dolayı çıkmak istemiyoruz. Bağımsızlığımızı kazanmak için çıkmak istiyoruz" dedi. Kulüplerin elde ettiği gelirleri TBB'den bağımsız değerlendiremeyeceğini aktaran Özbek, şunları kaydetti: "Bir yerden bulduğun para önce bankanın blokeli hesaplarına giriyor. Para düştükçe tahsil etmediği faizleri, ana paraları süpürüyor. Seçildikten sonra mali bağımsızlık sözü verdim. Bunu kazanmamız lazım" diye konuştu.

F.BAHÇE YERİNE KARŞI YAKA!

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, "Diğer paydaşlardan bahsederken 'rakip kulüp' deyip geçmenin yararlı olacağını düşünüyorum" dedi. Bu uyarının ardından söz alan üyeler, 'Fenerbahçe' ismini telaffuz etmezken, "Karşı yaka" ve "Rakip kulüp" ifadelerini kullandı.

KURTARMA EKİBİ KURULDU

6 Şubat felaketinin ilk anlarından sonra hızla organize olan ve bölgede önemli yardım faaliyetlerinde bulunan sarı-kırmızılı kulüp, doğal afetlerde görev alması için GS Arama Kurtarma Ekibi'ni kurdu. Hem kurulan ekipte yer alacak hem de AKUT Vakfı ile yapılan iş birliği çerçevesinde yetiştirilecek eğitmen adaylarına beratları dün Divan'da düzenlenen törenle verildi.

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