Parayı süpürüyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Bankalar Birliği'yle yaptıkları anlaşmadan çıkmaları gerektiğini söyledi. Divan'da bu yöndeki bir eleştiriyi yanıtlayan Özbek, "Yapılandırmanın gereği neyimiz varsa hepsi ipotekli. Bu anlaşmadan sadece faizden dolayı çıkmak istemiyoruz. Bağımsızlığımızı kazanmak için çıkmak istiyoruz" dedi. Kulüplerin elde ettiği gelirleri TBB'den bağımsız değerlendiremeyeceğini aktaran Özbek, şunları kaydetti: "Bir yerden bulduğun para önce bankanın blokeli hesaplarına giriyor. Para düştükçe tahsil etmediği faizleri, ana paraları süpürüyor. Seçildikten sonra mali bağımsızlık sözü verdim. Bunu kazanmamız lazım" diye konuştu.

F.BAHÇE YERİNE KARŞI YAKA!

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, "Diğer paydaşlardan bahsederken 'rakip kulüp' deyip geçmenin yararlı olacağını düşünüyorum" dedi. Bu uyarının ardından söz alan üyeler, 'Fenerbahçe' ismini telaffuz etmezken, "Karşı yaka" ve "Rakip kulüp" ifadelerini kullandı.