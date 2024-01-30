Zeki Çelik'ten transfer kararı! Galatasaray...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası sağ bek arayışlarını hızlandıran Galatasaray, Roma forması giyen Zeki Çelik'i gündemine almıştı. Milli futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Gaziantep maçı sonrası transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.
Cuma gününe kadar sağ bek ve sol bek transferlerini istediğini ifade eden Buruk, "Çok acele sağ bek, sol bek istiyorum. Başkanımız, Erdem Bey uğraşıyor. Hızlı bir şekilde cuma gününe kadar sağ bek ve sol bek transferini yapmamız gerekiyor.
Kaan'ı sağ bekte kullandık. Barış oyunun devamında sol beke geçti. Berkan orada oynadı. Çok fazla maç oynayacağız.
Ben bu denklemi çözmek için transferleri yapmak istiyorum. Geçen maça geldik, döndük, 3 gün tesisten çıkmadım. Hep oyuncu bakıyoruz, hem Sacha Boey'un yerine hem de sol beke.
Zor bir dönem. Transferin son haftası. Kolay değil. En iyisini yapmaya çalışacağız. Onun yanında her oynadığınız maçı kazanacağız. Kazanarak devam etmek zorundayız" yorumlarında bulundu.
Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası sağ bek arayışlarını hızlandıran Galatasaray, Zeki Çelik'i gündemine almıştı.
Roma forması giyen milli futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKMIYOR
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, 26 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye dönmek istemediğini belirtti.
Zeki Çelik bu sezon Roma formasıyla 15 maça çıktı.
Milli futbolcu, 2 asistlik bir performans sergiledi.
Zeki'nin Roma ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.
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