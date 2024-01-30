Haberler Galatasaray Zeki Çelik'ten transfer kararı! Galatasaray...

Zeki Çelik'ten transfer kararı! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası sağ bek arayışlarını hızlandıran Galatasaray, Roma forması giyen Zeki Çelik'i gündemine almıştı. Milli futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 12:26
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MERT KILIÇ
Zeki Çelik'ten transfer kararı! Galatasaray...

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı son dakikalarda bulduğu golle deviren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Zeki Çelik'ten transfer kararı! Galatasaray...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hızlandı.

Zeki Çelik'ten transfer kararı! Galatasaray...

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden Cimbom, önceliği sağ ve sol bek transferlerine verdi.

Zeki Çelik'ten transfer kararı! Galatasaray...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Gaziantep maçı sonrası transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

Zeki Çelik'ten transfer kararı! Galatasaray...

Cuma gününe kadar sağ bek ve sol bek transferlerini istediğini ifade eden Buruk, "Çok acele sağ bek, sol bek istiyorum. Başkanımız, Erdem Bey uğraşıyor. Hızlı bir şekilde cuma gününe kadar sağ bek ve sol bek transferini yapmamız gerekiyor.

Zeki Çelik'ten transfer kararı! Galatasaray...

Kaan'ı sağ bekte kullandık. Barış oyunun devamında sol beke geçti. Berkan orada oynadı. Çok fazla maç oynayacağız.

Zeki Çelik'ten transfer kararı! Galatasaray...

Ben bu denklemi çözmek için transferleri yapmak istiyorum. Geçen maça geldik, döndük, 3 gün tesisten çıkmadım. Hep oyuncu bakıyoruz, hem Sacha Boey'un yerine hem de sol beke.

Zeki Çelik'ten transfer kararı! Galatasaray...

Zor bir dönem. Transferin son haftası. Kolay değil. En iyisini yapmaya çalışacağız. Onun yanında her oynadığınız maçı kazanacağız. Kazanarak devam etmek zorundayız" yorumlarında bulundu.

Zeki Çelik'ten transfer kararı! Galatasaray...

Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası sağ bek arayışlarını hızlandıran Galatasaray, Zeki Çelik'i gündemine almıştı.

Zeki Çelik'ten transfer kararı! Galatasaray...

Roma forması giyen milli futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Zeki Çelik'ten transfer kararı! Galatasaray...

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKMIYOR

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, 26 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye dönmek istemediğini belirtti.

Zeki Çelik'ten transfer kararı! Galatasaray...

Zeki Çelik bu sezon Roma formasıyla 15 maça çıktı.

Zeki Çelik'ten transfer kararı! Galatasaray...

Milli futbolcu, 2 asistlik bir performans sergiledi.

Zeki Çelik'ten transfer kararı! Galatasaray...

Zeki'nin Roma ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Zeki Çelik'ten transfer kararı! Galatasaray...

26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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