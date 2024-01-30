TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a dev piyango! İşte teklif edilen rakam
Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. 2 şubatta UEFA'ya listesini bildirmesi gereken Cimbom, kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Sacha Boey'u Bayern Münih'e satan Cimbom'da bir ayrılık daha yaşanabilir. Sarı kırmızılılar, sezon başında Shakhtar Donetsk'ten transfer edilen Tete için önemli bir teklif aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ (Enes Cevahirci / Dış basın)
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Transfer penresinin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
2 Şubat tarihine kadar UEFA'ya listesini sunması gereken sarı kırmızılılar düğmeye bastı.
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim Gaziantep FK maçı sonrası transfer toplantısı yaptı.
Angelino ve Boey'un ayrılmasıyla birlikte sarı kırmızılı kurmaylar, önceliğini bek bölgesine verecek.
Sacha Boey'u astronomik bir rakama Bayern Münih'e satan Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanabilir.
BREZİLYA'DAN TALİP ÇIKTI!
Brezilya ekibi Palmeiras, Galatasaray'ın yıldızı Tete için harekete geçti.
Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'nın haberine göre; Palmeiras Brezilyalı golcü Tete için Galatasaray'a 8 milyon euroluk teklifte bulundu.
Galatasaray yönetimi oyuncunun transferinden daha yüksek bir rakam bekliyor.
Galatasaray, sezon başında Tete'yi Shakhtar Donetsk'ten bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maçta forma şansı buldu.
2 gol atan yıldız oyuncu 2 de asist katkısı sağladı.
Tete'nin Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sağ ve sol kanatta görev yapan oyuncunun piyasa değeri ise 20 milyon Euro.
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