Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a dev piyango! İşte teklif edilen rakam

TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a dev piyango! İşte teklif edilen rakam

Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. 2 şubatta UEFA'ya listesini bildirmesi gereken Cimbom, kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Sacha Boey'u Bayern Münih'e satan Cimbom'da bir ayrılık daha yaşanabilir. Sarı kırmızılılar, sezon başında Shakhtar Donetsk'ten transfer edilen Tete için önemli bir teklif aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ (Enes Cevahirci / Dış basın)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 14:22
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a dev piyango! İşte teklif edilen rakam

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a dev piyango! İşte teklif edilen rakam

Sarı kırmızılılara 3 puanı getiren golleri Zaha ve Barış Alper kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a dev piyango! İşte teklif edilen rakam

Puanını 60'a yükselten Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a dev piyango! İşte teklif edilen rakam

Transfer penresinin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a dev piyango! İşte teklif edilen rakam

2 Şubat tarihine kadar UEFA'ya listesini sunması gereken sarı kırmızılılar düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a dev piyango! İşte teklif edilen rakam

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim Gaziantep FK maçı sonrası transfer toplantısı yaptı.

TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a dev piyango! İşte teklif edilen rakam

Angelino ve Boey'un ayrılmasıyla birlikte sarı kırmızılı kurmaylar, önceliğini bek bölgesine verecek.

TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a dev piyango! İşte teklif edilen rakam

Sacha Boey'u astronomik bir rakama Bayern Münih'e satan Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanabilir.

TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a dev piyango! İşte teklif edilen rakam

BREZİLYA'DAN TALİP ÇIKTI!
Brezilya ekibi Palmeiras, Galatasaray'ın yıldızı Tete için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a dev piyango! İşte teklif edilen rakam

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'nın haberine göre; Palmeiras Brezilyalı golcü Tete için Galatasaray'a 8 milyon euroluk teklifte bulundu.

TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a dev piyango! İşte teklif edilen rakam

Galatasaray yönetimi oyuncunun transferinden daha yüksek bir rakam bekliyor.

TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a dev piyango! İşte teklif edilen rakam

Galatasaray, sezon başında Tete'yi Shakhtar Donetsk'ten bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a dev piyango! İşte teklif edilen rakam

23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maçta forma şansı buldu.

TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a dev piyango! İşte teklif edilen rakam

2 gol atan yıldız oyuncu 2 de asist katkısı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a dev piyango! İşte teklif edilen rakam

Tete'nin Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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