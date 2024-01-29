Okan Buruk Rekorlara doymuyor! Bir ilki daha başardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmadan Zaha ve Barış Alper'in golleriyle 2-1 mağlup etmesini bildi ve zirve takibini sürdürdü.

Cimbom'da tekknik direktör Okan Buruk, ligdeki Gaziantep FK karşılaşmasıyla kariyerinde önemli bir başarı yakaladı.

Okan Buruk, Süper Lig'de iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu.

GALATASARAY'DAN BURUK PAYLAŞIMI

Galatasaray'dan Okan Buruk için yapılan paylaşımda, "Takımıyla tarih yazmaya devam ediyor! Süper Lig'de, iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör!" ifadeleri kullanıldı.