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Galatasaray Daikin 0-3 Türk Hava Yolları (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Türk Hava Yolları, Galatasaray Daikin'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 21:31
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Galatasaray Daikin 0-3 Türk Hava Yolları (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Türk Hava Yolları, Galatasaray Daikin'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Emine Arıcı, Tashiro (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Shemanova, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Duarte, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Şeyma Ercan, Vasilantonaki)

Setler: 21-25, 17-25, 16-25

Süre: 70 dakika (27, 22, 21)

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