Galatasaray Daikin 0-3 Türk Hava Yolları (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Türk Hava Yolları, Galatasaray Daikin'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.
İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Emine Arıcı, Tashiro (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Shemanova, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu)
Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Duarte, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Şeyma Ercan, Vasilantonaki)
Setler: 21-25, 17-25, 16-25
Süre: 70 dakika (27, 22, 21)