Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk Rıdvan Yılmaz'ı ikna etti! İşte sözleşme detayları

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk Rıdvan Yılmaz'ı ikna etti! İşte sözleşme detayları

Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ocak ayında takviye yapacaklarını söyleyen Okan Buruk, sol bek transferi için harekete geçti. Tecrübeli çalıştırıcı yıldız sol beki telefonda arayarak ikna etti. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 10:40
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk Rıdvan Yılmaz'ı ikna etti! İşte sözleşme detayları

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk Rıdvan Yılmaz'ı ikna etti! İşte sözleşme detayları

Sarı kırmızılılar taraftarı önünde rakibini 3-1 mağlup ederek zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk Rıdvan Yılmaz'ı ikna etti! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu(2) ve Mauro Icardi kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk Rıdvan Yılmaz'ı ikna etti! İşte sözleşme detayları

Ocak transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Okan Buruk karşılaşma sonrası Sacha Boey ve gelecek isimler hakkında konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk Rıdvan Yılmaz'ı ikna etti! İşte sözleşme detayları

"SOL BEK İSTİYORUZ"
Transfer hakkında konuşan Okan Buruk, Sol bek transferi yapmak istiyoruz, Angelino ayrılacak gibi görünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk Rıdvan Yılmaz'ı ikna etti! İşte sözleşme detayları

Sacha Boey'in ayrılmasından yana değilim. Önemli bir rakam gelirse, bunu başkan ve yönetim kurulu değerlendirir. Kararlarına saygı duyacağız.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk Rıdvan Yılmaz'ı ikna etti! İşte sözleşme detayları

Ayrılık olursa, yerine birini isteyeceğiz. Sacha Boey'in durumu net değil. Uzun zamandır ilgilenen kulüpler var. Birçok oyuncumuza ilgi var. Son kararı yönetim verecek." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk Rıdvan Yılmaz'ı ikna etti! İşte sözleşme detayları

Transferde önceliğini sol bek hattına veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk Rıdvan Yılmaz'ı ikna etti! İşte sözleşme detayları

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren yönetim Rıdvan Yılmaz transferi için harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk Rıdvan Yılmaz'ı ikna etti! İşte sözleşme detayları

Angelino'ya vedaya hazırlanan Aslan'ın sol bek listesinde ilk sırada Rıdvan Yılmaz yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk Rıdvan Yılmaz'ı ikna etti! İşte sözleşme detayları

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Okan Buruk milli sol bek oyuncusuna onay verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk Rıdvan Yılmaz'ı ikna etti! İşte sözleşme detayları

Okan Buruk ile telefonda görüşen ve kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma gelmeye olumlu yaklaşan Rıdvan, sözleşmeye opsiyon maddesi koyulmasını istemiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk Rıdvan Yılmaz'ı ikna etti! İşte sözleşme detayları

İskoçya'da 16 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 2 gol katkısı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk Rıdvan Yılmaz'ı ikna etti! İşte sözleşme detayları

Milli oyuncunun Rangers kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk Rıdvan Yılmaz'ı ikna etti! İşte sözleşme detayları

Rıdvan'ın güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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