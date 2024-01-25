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Gol iptal oldu! Galatasaray penaltı kazandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşma ilginç anlara sebep oldu. İstanbulspor'un golü iptal oldu, sarı-kırmızılılar penaltı kazandı. işte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 20:41 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 20:55
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Gol iptal oldu! Galatasaray penaltı kazandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor.

Müsabaka'nın 33. dakikasında ilginç anlar yaşandı.

Galatasaray'ın kullandığı kornerin dönüşünde İstanbulspor kontra ataktan farkı 2'ye çıkardı.

Golün ardından VAR'a giden hakem Bahattin Şimşek, kornerde İstanbulsporlu Ali Yaşar'ın elle oynadığını tespit etti ve konuk ekibin golünü iptal geçerli saymadı.

Şimşek, 35. dakikada Galatasaray lehine beyaz noktayı gösterdi.

İşte o anlar...

(GÖRÜNTÜ BEINSPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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