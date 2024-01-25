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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi yaşanıyor. Avrupa devlerini peşine takan Sacha Boey'un takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Boey ile ilgilenenler arasında yer alan Bayern Münih transfer kararını verdi. İşte detaylar... |GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 09:04
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ENES CEVAHİRCİ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı!

Cimbom taraftarı önünde karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı!

Diğer yandan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılıların önceliği sol bek...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı!

Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da beklenmedik ayrılıklarda yaşanabilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Sacha Boey'un talipleri artıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı!

Fransız sağ bek oyuncusuna son olarak Bayern Münih ilgi gösteriyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı!

Alman devi transfer kararını verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı!

Sky Sport DE muhabiri Florian Plettenberg, Boey ile ilgili flaş transfer gelişmesini duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı!

"Sacha Boey, Bayern Münih'in listesinden hiç çıkmadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı!

Ancak fiyatı çok pahalı, Galatasaray 20-25 milyon Euro arasında bir bedel talep ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı!

Yeni bir kontakt kurulmadı. Şimdi Bayern bu durumu içinde tartışacak. Mukiele hala bir transfer hedefi." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı!

Sacha Boey Galatasaray formasıyla bu sezon 29 maçta görev alırken 2 gol katkısı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı!

Kamerun asıllı Fransız sağ bek oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı!

Sacha Boey'un Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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