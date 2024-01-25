GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı!
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi yaşanıyor. Avrupa devlerini peşine takan Sacha Boey'un takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Boey ile ilgilenenler arasında yer alan Bayern Münih transfer kararını verdi. İşte detaylar... |GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılıların önceliği sol bek...
Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da beklenmedik ayrılıklarda yaşanabilir.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Sacha Boey'un talipleri artıyor.
Fransız sağ bek oyuncusuna son olarak Bayern Münih ilgi gösteriyordu.
Alman devi transfer kararını verdi.
Sky Sport DE muhabiri Florian Plettenberg, Boey ile ilgili flaş transfer gelişmesini duyurdu.
"Sacha Boey, Bayern Münih'in listesinden hiç çıkmadı.
Ancak fiyatı çok pahalı, Galatasaray 20-25 milyon Euro arasında bir bedel talep ediyor.
Yeni bir kontakt kurulmadı. Şimdi Bayern bu durumu içinde tartışacak. Mukiele hala bir transfer hedefi." ifadelerini kullandı.
Sacha Boey Galatasaray formasıyla bu sezon 29 maçta görev alırken 2 gol katkısı sağladı.
Kamerun asıllı Fransız sağ bek oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Sacha Boey'un Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
DİĞER