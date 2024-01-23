GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Zaha kararı! İstanbulspor maçında...
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ın dev derbide deplasmanda Trabzonspor'u 5-1'lik skorla mağlup ettiği maça kaydettiği 2 gol ile Wilfried Zaha damga vurmuştu. Son olarak Fildişili yıldız hakkında teknik direktör Okan Buruk'tan flaş karar geldi. İşte detaylar...
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KARİYER REKORU GELİYOR
Taraftarların sevgilisi haline gelen Zaha, sarı-kırmızılı formayla 16'sı ilk 11'de olmak üzere toplamda 25 maçta 9 gol, 4 asiste ulaştı.
2021-22 sezonunda Crystal Palace adına 37 maçta sergilediği 15 gol, 2 asistlik performansla en skorer dönemini yaşayan Zaha, Galatasaray'da kariyer rekoru kırmaya çok yakın...
Başarılı futbolcu, Trabzonspor karşısındaki etkili futboluyla takımdaki yerini de sağlamlaştırdı.
Icardi'yi gölgede bırakan Zaha'nın, İstanbulspor'a karşı da forvette oynaması bekleniyor.
Çıkışını sürdürmek isteyen deneyimli futbolcu dünkü idmanın da en çok ilgi gören ismiydi.
BEDAVAYA GELDİ
United, Cardiff ve Crystal Palace formaları giyen Zaha, sezon başında bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu. 17 milyon euro market değeri bulunan futbolcunun, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 4 milyon 350 bin euro maaş alıyor.
ŞAMPİYONLUĞU YOK
Galatasaray ile kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi oynayan Wilfried Zaha, yine kariyerinde ilk kez şampiyon olmayı hedefliyor.
Yıldız futbolcu, kariyerinde sadece 1 kez Manchester United ile 2014'te İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
KRONİK DEĞİL İRONİK
Zaha'nın müthiş performansı Galatasaraylı taraftarları da coşturdu. İşte maç sonrası sosyal medyaya düşen mesajlardan bazıları:
-Herkes susacak artık Zaha konuşacak.
-Zaha sen eskiye biz deliye abim
-Kronik diyenler utanır mı; sanmam
-Forvette bir başkadır; Wilfried Zaha
-Biz bu hırslı Zaha'yı çok sevdik
-Hep böyle kal biz sana bayıldıkkk
-Herkese Zaha gibi topçu nasip olmaz.
-Wilfried Zaha kronik değil ikonik
HAYIRSEVER
Yıllarca İngiltere'de top koşturan Wilfried Zaha hayırseverliğiyle de biliniyor. Başarılı futbolcu, her yıl maaşının yüzde 10'unu hayır kurumlarına bağışlıyor.
Crystal Palace Kadın Futbol Takımı zor durumdayken finansal yardımda bulundu. Kendisi 6 yaşındayken evsiz kaldığı için dezavantajlı konumda bulunan çocuklara da yardım ediyor ve bu yanını kesinlikle ön plana çıkarmayı sevmiyor.
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