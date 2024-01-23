GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Zaha kararı! İstanbulspor maçında...

-Herkes susacak artık Zaha konuşacak.

-Zaha sen eskiye biz deliye abim

-Kronik diyenler utanır mı; sanmam

-Forvette bir başkadır; Wilfried Zaha

-Biz bu hırslı Zaha'yı çok sevdik

-Hep böyle kal biz sana bayıldıkkk

-Herkese Zaha gibi topçu nasip olmaz.

-Wilfried Zaha kronik değil ikonik