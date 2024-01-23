Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Zaha kararı! İstanbulspor maçında...

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Zaha kararı! İstanbulspor maçında...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ın dev derbide deplasmanda Trabzonspor'u 5-1'lik skorla mağlup ettiği maça kaydettiği 2 gol ile Wilfried Zaha damga vurmuştu. Son olarak Fildişili yıldız hakkında teknik direktör Okan Buruk'tan flaş karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 06:50
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GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Zaha kararı! İstanbulspor maçında...

Galatasaray'da keyifler yerine geldi. Lider Fenerbahçe'nin 2 puan kaybettiği haftada Trabzonspor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılı takım hem büyük moral buldu hem de ezeli rakibiyle puanları eşitledi (54).

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Zaha kararı! İstanbulspor maçında...

Sezon başında Crystal Palace'tan transfer edilen ve zaman zaman eleştirilerin odağında yer alan Wilfried Zaha, tarihi galibiyete damga vuran isim oldu.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Zaha kararı! İstanbulspor maçında...

Icardi'nin hazır olmaması nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'un forvette görev verdiği 31 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 1 asistlik performansla Trabzonspor maçının yıldızıydı. Ayrıca attığı bir gol de VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Zaha kararı! İstanbulspor maçında...

KARİYER REKORU GELİYOR

Taraftarların sevgilisi haline gelen Zaha, sarı-kırmızılı formayla 16'sı ilk 11'de olmak üzere toplamda 25 maçta 9 gol, 4 asiste ulaştı.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Zaha kararı! İstanbulspor maçında...

2021-22 sezonunda Crystal Palace adına 37 maçta sergilediği 15 gol, 2 asistlik performansla en skorer dönemini yaşayan Zaha, Galatasaray'da kariyer rekoru kırmaya çok yakın...

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Zaha kararı! İstanbulspor maçında...

Başarılı futbolcu, Trabzonspor karşısındaki etkili futboluyla takımdaki yerini de sağlamlaştırdı.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Zaha kararı! İstanbulspor maçında...

Icardi'yi gölgede bırakan Zaha'nın, İstanbulspor'a karşı da forvette oynaması bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Zaha kararı! İstanbulspor maçında...

Çıkışını sürdürmek isteyen deneyimli futbolcu dünkü idmanın da en çok ilgi gören ismiydi.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Zaha kararı! İstanbulspor maçında...

BEDAVAYA GELDİ

United, Cardiff ve Crystal Palace formaları giyen Zaha, sezon başında bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu. 17 milyon euro market değeri bulunan futbolcunun, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 4 milyon 350 bin euro maaş alıyor.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Zaha kararı! İstanbulspor maçında...

ŞAMPİYONLUĞU YOK

Galatasaray ile kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi oynayan Wilfried Zaha, yine kariyerinde ilk kez şampiyon olmayı hedefliyor.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Zaha kararı! İstanbulspor maçında...

Yıldız futbolcu, kariyerinde sadece 1 kez Manchester United ile 2014'te İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Zaha kararı! İstanbulspor maçında...

KRONİK DEĞİL İRONİK

Zaha'nın müthiş performansı Galatasaraylı taraftarları da coşturdu. İşte maç sonrası sosyal medyaya düşen mesajlardan bazıları:

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Zaha kararı! İstanbulspor maçında...

-Herkes susacak artık Zaha konuşacak.
-Zaha sen eskiye biz deliye abim
-Kronik diyenler utanır mı; sanmam
-Forvette bir başkadır; Wilfried Zaha
-Biz bu hırslı Zaha'yı çok sevdik
-Hep böyle kal biz sana bayıldıkkk
-Herkese Zaha gibi topçu nasip olmaz.
-Wilfried Zaha kronik değil ikonik

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Zaha kararı! İstanbulspor maçında...

HAYIRSEVER

Yıllarca İngiltere'de top koşturan Wilfried Zaha hayırseverliğiyle de biliniyor. Başarılı futbolcu, her yıl maaşının yüzde 10'unu hayır kurumlarına bağışlıyor.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Zaha kararı! İstanbulspor maçında...

Crystal Palace Kadın Futbol Takımı zor durumdayken finansal yardımda bulundu. Kendisi 6 yaşındayken evsiz kaldığı için dezavantajlı konumda bulunan çocuklara da yardım ediyor ve bu yanını kesinlikle ön plana çıkarmayı sevmiyor.

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