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TRANSFER HABERİ - Galatasaray İspanya'nın 10 numarasını istiyor! Görüşmeler başladı

Ara transfer döneminde kadrosuna 10 numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Şampiyonluk için önemli yıldızları kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı kurmaylar flaş bir ismi gündemine aldı. Fransız basını İspanya Milli Takımı'nın yıldız oyuncunu Galatasaray'a yazdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 14:28
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray İspanya'nın 10 numarasını istiyor! Görüşmeler başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray İspanya'nın 10 numarasını istiyor! Görüşmeler başladı

Sarı-kırmızılı ekip son olarak Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray İspanya'nın 10 numarasını istiyor! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışını sürdüren Cimbom, ezeli rakibinin puan kaybetmesiyle puan farkını kapattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray İspanya'nın 10 numarasını istiyor! Görüşmeler başladı

Averajla ikinci sırada bulunan Aslan, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray İspanya'nın 10 numarasını istiyor! Görüşmeler başladı

Galatasaray devre arasında kadrosunu önemli isimlerle takviye etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray İspanya'nın 10 numarasını istiyor! Görüşmeler başladı

Ayrıca bazı oyuncularla da yolları ayırmayı planlayan yönetim, teknik direktör Okan Buruk'tan gerekli raporu aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray İspanya'nın 10 numarasını istiyor! Görüşmeler başladı

Cimbom ilk olarak Angelino ile yolları ayırmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray İspanya'nın 10 numarasını istiyor! Görüşmeler başladı

Teknik direktör Okan Buruk, İspanyol oyuncudan beklenen katkıyı alamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray İspanya'nın 10 numarasını istiyor! Görüşmeler başladı

Sarı-kırmızılı ekip sol bek bölgesine ocak ayında transfer yapmak için kolları sıvamış durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray İspanya'nın 10 numarasını istiyor! Görüşmeler başladı

Bulunduğu tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılı ekip orta saha rotasyonunu da kuvvetlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray İspanya'nın 10 numarasını istiyor! Görüşmeler başladı

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren kurmaylar, transferde rotayı Fransa'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray İspanya'nın 10 numarasını istiyor! Görüşmeler başladı

İddialara göre Galatasaray, PSG forması giyen Carlos Soler için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray İspanya'nın 10 numarasını istiyor! Görüşmeler başladı

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Fransız basınından derlediği habere göre, Sarı-kırmızılı yönetimin İspanyol futbolcu için Fransız devi ile temasa geçtiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray İspanya'nın 10 numarasını istiyor! Görüşmeler başladı

Ayrıca haberde Fransız ekibinin futbol danışmanı Luis Campos'un iyi bir teklif gelmediği sürece bu transfer sıcak bakmadığı da ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray İspanya'nın 10 numarasını istiyor! Görüşmeler başladı

Soler bu sezon PSG formasını 17 kez giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray İspanya'nın 10 numarasını istiyor! Görüşmeler başladı

Birçok mevkide oynayabile 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray İspanya'nın 10 numarasını istiyor! Görüşmeler başladı

Asıl pozisyonu merkez orta saha olan Soler, sağ bek ve sol bekte de forma şansı buldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray İspanya'nın 10 numarasını istiyor! Görüşmeler başladı

İspanyol oyuncunun bonservis değeri ise 20 milyon Euro olarak biliniyor.

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