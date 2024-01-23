TRANSFER HABERİ - Galatasaray İspanya'nın 10 numarasını istiyor! Görüşmeler başladı
Ara transfer döneminde kadrosuna 10 numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Şampiyonluk için önemli yıldızları kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı kurmaylar flaş bir ismi gündemine aldı. Fransız basını İspanya Milli Takımı'nın yıldız oyuncunu Galatasaray'a yazdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Averajla ikinci sırada bulunan Aslan, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.
Galatasaray devre arasında kadrosunu önemli isimlerle takviye etmeyi planlıyor.
Ayrıca bazı oyuncularla da yolları ayırmayı planlayan yönetim, teknik direktör Okan Buruk'tan gerekli raporu aldı.
Cimbom ilk olarak Angelino ile yolları ayırmak istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk, İspanyol oyuncudan beklenen katkıyı alamadı.
Sarı-kırmızılı ekip sol bek bölgesine ocak ayında transfer yapmak için kolları sıvamış durumda.
Bulunduğu tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılı ekip orta saha rotasyonunu da kuvvetlendirmek istiyor.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren kurmaylar, transferde rotayı Fransa'ya çevirdi.
İddialara göre Galatasaray, PSG forması giyen Carlos Soler için düğmeye bastı.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Fransız basınından derlediği habere göre, Sarı-kırmızılı yönetimin İspanyol futbolcu için Fransız devi ile temasa geçtiği belirtildi.
Ayrıca haberde Fransız ekibinin futbol danışmanı Luis Campos'un iyi bir teklif gelmediği sürece bu transfer sıcak bakmadığı da ifade edildi.
Soler bu sezon PSG formasını 17 kez giydi.
Birçok mevkide oynayabile 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Asıl pozisyonu merkez orta saha olan Soler, sağ bek ve sol bekte de forma şansı buldu.
İspanyol oyuncunun bonservis değeri ise 20 milyon Euro olarak biliniyor.
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