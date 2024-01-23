TRANSFER HABERİ - Galatasaray İspanya'nın 10 numarasını istiyor! Görüşmeler başladı

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Fransız basınından derlediği habere göre, Sarı-kırmızılı yönetimin İspanyol futbolcu için Fransız devi ile temasa geçtiği belirtildi.

Ayrıca haberde Fransız ekibinin futbol danışmanı Luis Campos'un iyi bir teklif gelmediği sürece bu transfer sıcak bakmadığı da ifade edildi.