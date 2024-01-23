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Paris yolcusu

Galatasaray'da gösterdiği müthiş performansla Avrupa takımlarını peşine takan Sacha Boey, PSG'nin kıskacında... Mercato'nun haberine göre, Bayern Münih aradan çekilirken PSG'nin transfer için istekli olduğu ifade edildi. Mukiele'nin Bayern Münih'e gitmesine izin veren PSG, Hakimi'nin de Afrika Kupası'nda olması nedeniyle Boey transferini kısa sürede bitirmek istiyor. PARIS Saint Germain futbol danışmanı Luis Campos'un Sacha Boey'u ikna etmeye çalıştığı aktarılırken görüşmelerin olumlu sürdüğü ve Sacha Boey'un 31 Ocak'a kadar Paris'e gelebileceği bildirdi. Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta görev aldı. Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 06:50
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Paris yolcusu
Galatasaray'da gösterdiği müthiş performansla Avrupa takımlarını peşine takan Sacha Boey, PSG'nin kıskacında... Mercato'nun haberine göre, Bayern Münih aradan çekilirken PSG'nin transfer için istekli olduğu ifade edildi. Mukiele'nin Bayern Münih'e gitmesine izin veren PSG, Hakimi'nin de Afrika Kupası'nda olması nedeniyle Boey transferini kısa sürede bitirmek istiyor. PARIS Saint Germain futbol danışmanı Luis Campos'un Sacha Boey'u ikna etmeye çalıştığı aktarılırken görüşmelerin olumlu sürdüğü ve Sacha Boey'un 31 Ocak'a kadar Paris'e gelebileceği bildirdi. Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta görev aldı. Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
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