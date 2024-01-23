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Galatasaray'da bir veda daha! Fatih Terim'in yanına gidiyor

Son dakika spor haberi: Transferde büyük bir hareketlilik yaşayan ve birçok yıldızla görüşmelerde bulunan Galatasaray'da ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı. Leipzig ile yapılan sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer döneminde Angelino'ya veda edecek. Galatasaray'da Angelino sonrası bir ayrılık daha yaşanması gündeme geldi. Son olarak Bakasetas'ı kadroya katan Fatih Terim'li Panathinaikos şimdi de gözünü sarı-kırmızılı yıldıza dikti. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 16:12
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BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'da bir veda daha! Fatih Terim'in yanına gidiyor

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrilmiş durumda.

Galatasaray'da bir veda daha! Fatih Terim'in yanına gidiyor

Ocak ayında önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda vedalar üst üste gelecek.

Galatasaray'da bir veda daha! Fatih Terim'in yanına gidiyor

Teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasına göre hareket eden yönetim, operasyonu titizlikle yönetiyor.

Galatasaray'da bir veda daha! Fatih Terim'in yanına gidiyor

Süper Lig'de şampiyonluk hedefinde olan Cimbom, tüm hamlelerini bu amaç doğrultusunda yapıyor.

Galatasaray'da bir veda daha! Fatih Terim'in yanına gidiyor

Son olarak deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da moraller yerinde.

Galatasaray'da bir veda daha! Fatih Terim'in yanına gidiyor

Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçen sarı-kırmızılılar, ezeli rakibiyle puanları yeniden eşitledi.

Galatasaray'da bir veda daha! Fatih Terim'in yanına gidiyor

Averajla ikinci sırada yer alan Aslan, iyi gidişatını sürdürüp zirveyi almak istiyor.

Galatasaray'da bir veda daha! Fatih Terim'in yanına gidiyor

Bu hedef için çalışmalarda bulunan Galatasaray'da ara transfer dönemi büyük önem taşıyor.

Galatasaray'da bir veda daha! Fatih Terim'in yanına gidiyor

Hedefteki yıldızlarla temaslarını sıklaştıran yönetim, kadrosunu güçlendirecek hamleler yapmayı planlıyor.

Galatasaray'da bir veda daha! Fatih Terim'in yanına gidiyor

Transferde nokta atışı yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda gözden çıkarılan isimler netleşmeye başladı.

Galatasaray'da bir veda daha! Fatih Terim'in yanına gidiyor

İLK AYRILIK ANGELINO!
Ocak ayında ilk olarak İspanyol sol bek Angelino ile yollar ayrılacak.

Galatasaray'da bir veda daha! Fatih Terim'in yanına gidiyor

6 milyon euro'luk opsiyonu ödemek istemeyen Galatasaray, yıldız isimden vazgeçti.

Galatasaray'da bir veda daha! Fatih Terim'in yanına gidiyor

Leipzig ile yapılan sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkaramayan sarı-kırmızılılar, Angelino'ya veda edecek.

Galatasaray'da bir veda daha! Fatih Terim'in yanına gidiyor

27 yaşındaki sol beke Torino ve Marsilya kulüpleri ilgi gösteriyor.

Galatasaray'da bir veda daha! Fatih Terim'in yanına gidiyor

Angelino'nun Galatasaray'dan ayrılmasının ardından iki takımdan birine imza atması bekleniyor.

Galatasaray'da bir veda daha! Fatih Terim'in yanına gidiyor

BİR VEDA DAHA!
Sarı-kırmızılılarda Angelino sonrası bir veda daha yaşanması gündeme geldi.

Galatasaray'da bir veda daha! Fatih Terim'in yanına gidiyor

PANATHINAIKOS'TAN BAKAMBU HAMLESİ!
Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos'tan flaş bir transfer hamlesi geldi.

Galatasaray'da bir veda daha! Fatih Terim'in yanına gidiyor

Yunan basınında yer alan habere göre; Panathinaikos, sarı-kırmızılıların Kongolu forveti Bakambu'nun peşine düştü.


Galatasaray'da bir veda daha! Fatih Terim'in yanına gidiyor

Bakasetas'ın ardından transfer operasyonunu sürdüren yeşil-beyazlıların, Cedric Bakambu konusunda da istekli olduğu ifade edildi.

Galatasaray'da bir veda daha! Fatih Terim'in yanına gidiyor

Galatasaray'da bu sezon 16 resmi maçta forma giyen deneyimli forvet, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da bir veda daha! Fatih Terim'in yanına gidiyor

Cedric Bakambu'nun sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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