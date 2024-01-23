Galatasaray'da bir veda daha! Fatih Terim'in yanına gidiyor
Son dakika spor haberi: Transferde büyük bir hareketlilik yaşayan ve birçok yıldızla görüşmelerde bulunan Galatasaray'da ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı. Leipzig ile yapılan sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer döneminde Angelino'ya veda edecek. Galatasaray'da Angelino sonrası bir ayrılık daha yaşanması gündeme geldi. Son olarak Bakasetas'ı kadroya katan Fatih Terim'li Panathinaikos şimdi de gözünü sarı-kırmızılı yıldıza dikti. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Süper Lig'de şampiyonluk hedefinde olan Cimbom, tüm hamlelerini bu amaç doğrultusunda yapıyor.
Son olarak deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da moraller yerinde.
Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçen sarı-kırmızılılar, ezeli rakibiyle puanları yeniden eşitledi.
Averajla ikinci sırada yer alan Aslan, iyi gidişatını sürdürüp zirveyi almak istiyor.
Bu hedef için çalışmalarda bulunan Galatasaray'da ara transfer dönemi büyük önem taşıyor.
Hedefteki yıldızlarla temaslarını sıklaştıran yönetim, kadrosunu güçlendirecek hamleler yapmayı planlıyor.
Transferde nokta atışı yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda gözden çıkarılan isimler netleşmeye başladı.
İLK AYRILIK ANGELINO!
Ocak ayında ilk olarak İspanyol sol bek Angelino ile yollar ayrılacak.
6 milyon euro'luk opsiyonu ödemek istemeyen Galatasaray, yıldız isimden vazgeçti.
Leipzig ile yapılan sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkaramayan sarı-kırmızılılar, Angelino'ya veda edecek.
27 yaşındaki sol beke Torino ve Marsilya kulüpleri ilgi gösteriyor.
Angelino'nun Galatasaray'dan ayrılmasının ardından iki takımdan birine imza atması bekleniyor.
BİR VEDA DAHA!
Sarı-kırmızılılarda Angelino sonrası bir veda daha yaşanması gündeme geldi.
PANATHINAIKOS'TAN BAKAMBU HAMLESİ!
Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos'tan flaş bir transfer hamlesi geldi.
Yunan basınında yer alan habere göre; Panathinaikos, sarı-kırmızılıların Kongolu forveti Bakambu'nun peşine düştü.
Bakasetas'ın ardından transfer operasyonunu sürdüren yeşil-beyazlıların, Cedric Bakambu konusunda da istekli olduğu ifade edildi.
Galatasaray'da bu sezon 16 resmi maçta forma giyen deneyimli forvet, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Cedric Bakambu'nun sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
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