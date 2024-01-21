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Trabzonspor 1 - 5 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray, dev derbiden 5-1 galip ayrılarak zirve yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile puanları eşitledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 21:00 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 21:04
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Trabzonspor 1 - 5 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Papara Park'taki dev derbiden galip ayrılan taraf, 5-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 13. ve 61. dakikalarda Wilfried Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan ve 80. ve 90+6. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Bordo-mavililerin tek golü ise 79. dakikada Enis Destan'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 54 yapan Cimbom, Samsunspor karşısındaki 2 puan kaybeden Fenerbahçe ile puanları eşitledi.

6 maç sonra kaybeden Trabzonspor ise 37 puanda kaldı.

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