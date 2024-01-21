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Trabzonspor'da Abdullah Avcı: Bunun bir bahanesi olamaz!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 21:36 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 21:40
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı: Bunun bir bahanesi olamaz!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Çok detaya girmeden şöyle diyebiliriz, ilk yarı dengede bir oyun vardı. Savunma bireysel performansı olarak yediğimiz bir gol vardı. 60'a kadar oyun dengeli gidiyordu. Hamle yaparken, ayağımızdaki topları kaptırarak goller yedik. Bunun bir bahanesi olamaz. Çok şık olmadı, güzel olmadı. Yapacak bir şey yok. Daha fazla çalışacağız. Dört gün sonra bir maç var, kazanarak unutturmaya çalışacağız. Oyuna bir türlü ortak olamadık. Güzel ve şık olmadı. Burası büyük camia, tarihinde böyle durumlar az da olsa vardır. Bu durumu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Yakışmayan bir mağlubiyet ama üçüncülük hedefimiz var. Bunun tedavisini yaparak yolumuza devam edeceğiz."

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