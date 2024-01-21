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Galatasaraylı Kaan Ayhan: Sezonun en iyi maçıydı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor engelini 5-1 gibi farklı bir skorla kazanarak geçti. Karşılaşmada sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atan Kaan Ayhan maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 21:15
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Galatasaraylı Kaan Ayhan: Sezonun en iyi maçıydı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 mağlup etti.

Karşılaşmada sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atan Kaan Ayhan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaan Ayhan'ın açıklamaları şu şekilde:

Zor maç oldu. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik, belki de bu anlamda sezonun en iyi maçıydı. Trabzonspor güçlü bir rakip. Takım arkadaşlarımı tebrik diyorum, zor bir deplasmanda bu kadar farklı bir skorla dönmek tüm sezon için önemli olacak. Zirve yarışında büyük bir adım attık.

Bu bizim görevimiz, performansımla ilgili konuşmayacağım. Barış Alper, Zaha da farklı pozisyonlarda oynadı. Hatta şakasını yaptım. İlk golümü yaptım ama iki arkadaşım öne çıktı. Her arkadaşım gol attığında seviyorum. Ben de gol attığım için mutluyum. Bu şekilde, bu tempoyla devam etmek istiyoruz.

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