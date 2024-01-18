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Galatasaray'a transfer cevabı! Orel Mangala...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları tam gaz devam ediyor. Orta saha bölgesini yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen Orel Mangala'nın peşine düştü. Ekonomik olarak iyileşme göstermek isteyen Ada temsilcisi, Orel Mangala hakkında transfer kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 18:49
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BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'a transfer cevabı! Orel Mangala...

Orta saha mevkisine takviye planlayan Galatasaray, Orel Mangala için harekete geçti.

Galatasaray'a transfer cevabı! Orel Mangala...

Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde yer alan sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde yoluna play-off turundan devam ediyor.

Galatasaray'a transfer cevabı! Orel Mangala...

Kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan Cimbom, listesine yıldız isimleri aldı.

Galatasaray'a transfer cevabı! Orel Mangala...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, hedefteki oyuncularla girişimlerini hızlandırdı.

Galatasaray'a transfer cevabı! Orel Mangala...

Eksik bölgeleri belirleyen Aslan'da orta saha bölgesine öncelik verildi.

Galatasaray'a transfer cevabı! Orel Mangala...

Sergio Oliveira'nın sakatlığı ve Ndombele'nin de bekleneni verememesi üzerine gözler transfere çevrildi.

Galatasaray'a transfer cevabı! Orel Mangala...

Doğrudan katkı verecek bir ismi renklerine bağlamayı amaçlayan kurmaylar, aradığı oyuncuyu İngiltere Premier Lig'de buldu.

Galatasaray'a transfer cevabı! Orel Mangala...

Sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest forması giyen Orel Mangala transferi üzerine yoğunlaşmış durumda.

Galatasaray'a transfer cevabı! Orel Mangala...

KULÜBÜNDEN TRANSFER KARARI!
Belçikalı yıldızın kulübü Nottingham Forest, Mangala'nın transferi hakkında kararını verdi.

Galatasaray'a transfer cevabı! Orel Mangala...

KİRALIK DEĞİL SATILIK!
İtalyan basınında yer alan habere göre; Nottingham Forest, Orel Mangala'nın geçici transferine yanaşmıyor.

Galatasaray'a transfer cevabı! Orel Mangala...

Ada ekibinin mali olarak önemli iyileştirmeler göstermek istediği ve oyuncu satışına yönelme kararı aldığı ifade edildi.

Galatasaray'a transfer cevabı! Orel Mangala...

İngiliz temsilcisinin; Orel Mangala için bonservis pazarlıkları yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Galatasaray'a transfer cevabı! Orel Mangala...

Galatasaray ile birlikte Napoli'nin de Mangala transferinde devrede olduğu kaydedildi.

Galatasaray'a transfer cevabı! Orel Mangala...

Bu sezon Nottingham Forest'ta 19 karşılaşmada forma giyen Mangala, 1 gol attı.

Galatasaray'a transfer cevabı! Orel Mangala...

Belçikalı yıldızın Ada ekibindeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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