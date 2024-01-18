Galatasaray'a transfer cevabı! Orel Mangala...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları tam gaz devam ediyor. Orta saha bölgesini yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen Orel Mangala'nın peşine düştü. Ekonomik olarak iyileşme göstermek isteyen Ada temsilcisi, Orel Mangala hakkında transfer kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, hedefteki oyuncularla girişimlerini hızlandırdı.
Eksik bölgeleri belirleyen Aslan'da orta saha bölgesine öncelik verildi.
Sergio Oliveira'nın sakatlığı ve Ndombele'nin de bekleneni verememesi üzerine gözler transfere çevrildi.
Doğrudan katkı verecek bir ismi renklerine bağlamayı amaçlayan kurmaylar, aradığı oyuncuyu İngiltere Premier Lig'de buldu.
Sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest forması giyen Orel Mangala transferi üzerine yoğunlaşmış durumda.
KULÜBÜNDEN TRANSFER KARARI!
Belçikalı yıldızın kulübü Nottingham Forest, Mangala'nın transferi hakkında kararını verdi.
KİRALIK DEĞİL SATILIK!
İtalyan basınında yer alan habere göre; Nottingham Forest, Orel Mangala'nın geçici transferine yanaşmıyor.
Ada ekibinin mali olarak önemli iyileştirmeler göstermek istediği ve oyuncu satışına yönelme kararı aldığı ifade edildi.
İngiliz temsilcisinin; Orel Mangala için bonservis pazarlıkları yapmaya hazır olduğu belirtildi.
Galatasaray ile birlikte Napoli'nin de Mangala transferinde devrede olduğu kaydedildi.
Bu sezon Nottingham Forest'ta 19 karşılaşmada forma giyen Mangala, 1 gol attı.
Belçikalı yıldızın Ada ekibindeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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