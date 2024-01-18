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Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya yurt dışından flaş eleştiri!

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncu için yurt dışından yapılan o eleştiri gündeme oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 15:58 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 16:50
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya yurt dışından flaş eleştiri!

Galatasaray yaz transfer dönemini çok hareketli geçirdi.

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya yurt dışından flaş eleştiri!

Sarı-kırmızılılar bu dönemde kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti.

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya yurt dışından flaş eleştiri!

Cimbom'da yapılan transferler büyük ses getirmişti.

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya yurt dışından flaş eleştiri!

Galatasaray'da transferi yankı uyandıran isimlerden birisi de Wilfried Zaha olmuştu.

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya yurt dışından flaş eleştiri!

Sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Fildişili yıldızı renklerine bağlamayı başarmıştı.

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya yurt dışından flaş eleştiri!

Sarı-kırmızılı taraftarların kendisinden çok şey beklediği futbolcu henüz Galatasaray'da istenilen seviyeye gelemedi.

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya yurt dışından flaş eleştiri!

Son olarak Galatasaray'ın sahasında Mondihome Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup ettiği maçta da yıldız isim oynadığı futbolla eleştiri oklarını üzerine çekmişti.

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya yurt dışından flaş eleştiri!

Zaha ile ilgili olarak yurt dışında ortaya çıkan o haber gündem oldu.

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya yurt dışından flaş eleştiri!

The Athletic sitesinde yer alan haberde, futbolcunun ülkesi Fildişi Sahili'nin Afrika Kupası kadrosunda olmamasına dikkat çekildi.

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya yurt dışından flaş eleştiri!

Haberde oyuncuyla ilgili olarak, "Doğduğu şehir Abidjan'da 60.000 kişilik bir seyirci kitlesi önünde Nijerya'ya karşı oynamak yerine, Galatasaray'ın 1. Lig takımı Ümraniyespor'la oynayacağı kupa maçına hazırlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya yurt dışından flaş eleştiri!

Yer alan haberin devamında Fildişi Sahili Milli Takım'ı teknik direktörü Gasset'in futbolcuyu performansından ziyade saha dışındaki davranışları nedeniyle kadroya almadığı vurgulandı.

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya yurt dışından flaş eleştiri!

Oyuncuyla ilgili yer alan haberler futbol dünyasında gündeme oturdu.

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