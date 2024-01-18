Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya yurt dışından flaş eleştiri!
Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncu için yurt dışından yapılan o eleştiri gündeme oturdu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 15:58 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 16:50
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Galatasaray'da transferi yankı uyandıran isimlerden birisi de Wilfried Zaha olmuştu.
Sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Fildişili yıldızı renklerine bağlamayı başarmıştı.
Sarı-kırmızılı taraftarların kendisinden çok şey beklediği futbolcu henüz Galatasaray'da istenilen seviyeye gelemedi.
Son olarak Galatasaray'ın sahasında Mondihome Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup ettiği maçta da yıldız isim oynadığı futbolla eleştiri oklarını üzerine çekmişti.
Zaha ile ilgili olarak yurt dışında ortaya çıkan o haber gündem oldu.
The Athletic sitesinde yer alan haberde, futbolcunun ülkesi Fildişi Sahili'nin Afrika Kupası kadrosunda olmamasına dikkat çekildi.
Haberde oyuncuyla ilgili olarak, "Doğduğu şehir Abidjan'da 60.000 kişilik bir seyirci kitlesi önünde Nijerya'ya karşı oynamak yerine, Galatasaray'ın 1. Lig takımı Ümraniyespor'la oynayacağı kupa maçına hazırlanıyor." ifadelerine yer verildi.
Yer alan haberin devamında Fildişi Sahili Milli Takım'ı teknik direktörü Gasset'in futbolcuyu performansından ziyade saha dışındaki davranışları nedeniyle kadroya almadığı vurgulandı.
Oyuncuyla ilgili yer alan haberler futbol dünyasında gündeme oturdu.
Zaha'nın sezonun geri kalan maçlarında sarı-kırmızılı forma ile nasıl bir performans ortaya koyacağı büyük merak konusu haline geldi.
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