Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray, yoluna kayıpsız devam etti. Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan Metin Öztürk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Öztürk, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye flaş bir göndermede bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 21:33 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 21:43
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Öztürk, "Gerçek 5 yıldızı göreceksiniz" dedi.

İşte o sözler...

"Rakibe saygısızlık olmasın Trazonspor'u yeneceğiz demedim, yenme niyetindeyiz dedim. Trabzonspor bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Futbol bu, bazen top çizgiyi geçiyor ama bazen geçmiyor. Eksikleri vardı ve bundan etkilendiler. Onlara çok saygı duyuyoruz. Trabzonspor bir futbol şehri. En önemli rakibimizin puan kaybetmesi hepimizi mutlu etti. Icardi bugün oynadı ve hepimiz için moral oldu.

"GERÇEK 5 YILDIZI GÖRECEKSİNİZ"

Sezon başında da söyledik. İki takımın da şampiyonluk şansı var ama Galatasaray hepsinden daha yakın. Dursun Özbek yönetiminde İnşallah 24. şampiyonluğu ve gelecek sene 25. şampiyonluğu alarak gerçek 5 yıldızı Galatasaray'ın göğsünde göreceksiniz."

İSMAİL KARTAL'IN PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK SÖZLERİ...

"Hocalara cevap vermek bizim işimiz değil. Biz Dursun Özbek yönetiminde 24. şampiyonluğumuza gidiyoruz."

DİĞER
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler! “Bana babalık yapmadı”
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki villa vurgununda yeni gelişme! Belediye Başkan Yardımcısı ve 7 kişi tutuklandı
Okan Buruk'tan taraftara çağrı!
Bakasetas Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maç sonu flaş paylaşım! "İnsanlar konuşur ama..."
"F.Bahçe'nin kaybetmesi motivasyon oldu"
💥Süper Loto çekildi! (21 Ocak)
Ramazan 1. gün bu yıl hangi güne denk geliyor?
Yarın OKUL VAR MI?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"F.Bahçe'nin kaybetmesi motivasyon oldu" "F.Bahçe'nin kaybetmesi motivasyon oldu" 21:45
Abdullah Avcı: Bunun bir bahanesi olamaz! Abdullah Avcı: Bunun bir bahanesi olamaz! 21:36
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme! 21:33
Okan Buruk'tan taraftara çağrı! Okan Buruk'tan taraftara çağrı! 21:32
Liverpool farklı kazandı! Liverpool farklı kazandı! 21:28
"Taraftarlardan özür dileriz" "Taraftarlardan özür dileriz" 21:25
Daha Eski
Zaha: Çok mutluyum Zaha: Çok mutluyum 21:21
Bakasetas Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı! Bakasetas Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı! 21:21
Gençlerbirliği 3 puanı 3 golle aldı! Gençlerbirliği 3 puanı 3 golle aldı! 21:17
"Sezonun en iyi maçıydı!" "Sezonun en iyi maçıydı!" 21:15
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:01
G.Saray'ın golü VAR'a takıldı! İşte o pozisyon G.Saray'ın golü VAR'a takıldı! İşte o pozisyon 21:01