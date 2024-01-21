Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Öztürk, "Gerçek 5 yıldızı göreceksiniz" dedi.

İşte o sözler...

"Rakibe saygısızlık olmasın Trazonspor'u yeneceğiz demedim, yenme niyetindeyiz dedim. Trabzonspor bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Futbol bu, bazen top çizgiyi geçiyor ama bazen geçmiyor. Eksikleri vardı ve bundan etkilendiler. Onlara çok saygı duyuyoruz. Trabzonspor bir futbol şehri. En önemli rakibimizin puan kaybetmesi hepimizi mutlu etti. Icardi bugün oynadı ve hepimiz için moral oldu.

"GERÇEK 5 YILDIZI GÖRECEKSİNİZ"

Sezon başında da söyledik. İki takımın da şampiyonluk şansı var ama Galatasaray hepsinden daha yakın. Dursun Özbek yönetiminde İnşallah 24. şampiyonluğu ve gelecek sene 25. şampiyonluğu alarak gerçek 5 yıldızı Galatasaray'ın göğsünde göreceksiniz."

İSMAİL KARTAL'IN PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK SÖZLERİ...

"Hocalara cevap vermek bizim işimiz değil. Biz Dursun Özbek yönetiminde 24. şampiyonluğumuza gidiyoruz."