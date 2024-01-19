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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angelino için flaş karar!

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan Angelino'nun geleceği hakkında karar verildi. Leipzig ile görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılı yönetim İspanyol sol bek için flaş bir karar verdi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angelino için flaş karar!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Ümraniyespor ile karşılaştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angelino için flaş karar!

Cimbom rakibini 4-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angelino için flaş karar!

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angelino için flaş karar!

OKAN BURUK'UN ÖNCELİĞİ SOL BEK!

Ümraniyespor maçı sonrası transfer hakkında konuşan Okan Buruk: "Sol beke yerli veya yabancı bir takviye yapacağız.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angelino için flaş karar!

Belirlediğimiz, istediğimiz, görüştüğümüz ve düşündüğümüz oyuncular var." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angelino için flaş karar!

Transferde önceliğini sol bek bölgesine veren Galatasaray'da Angelino'nun geleceği merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angelino için flaş karar!

Galatasaray'da 1 maç daha oynaması halinde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Angelino konusunda belirsizlik sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angelino için flaş karar!

Bir yandan sol bek transferi için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar diğer yandan Alman temsilcisi Leipzig ile masaya oturdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angelino için flaş karar!

Bild Gazetesi'ndeki habere göre; Galatasaray, Leipzig'den Angelino için yeni bir kulüp aramalarını talep etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angelino için flaş karar!

Ancak Alman ekibi bu teklifi kabul etmedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angelino için flaş karar!

Takvim'de yer alan habere göre, bu cevap üzerine Sarı- Kırmızılılar, İspanyol yıldız Angelino'nun bundan sonra 6 ay boyunca tribünde oturacağını belirtti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angelino için flaş karar!

Öte yandan haberde; Galatasaray'ın Angelino'nun takımla antrenmanlara katılmasının önüne bir engel koymayacağı ifade edildi.

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