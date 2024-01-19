TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angelino için flaş karar!

Galatasaray'da 1 maç daha oynaması halinde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Angelino konusunda belirsizlik sürüyor.

Bir yandan sol bek transferi için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar diğer yandan Alman temsilcisi Leipzig ile masaya oturdu.