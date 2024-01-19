TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angelino için flaş karar!
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan Angelino'nun geleceği hakkında karar verildi. Leipzig ile görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılı yönetim İspanyol sol bek için flaş bir karar verdi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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OKAN BURUK'UN ÖNCELİĞİ SOL BEK!
Ümraniyespor maçı sonrası transfer hakkında konuşan Okan Buruk: "Sol beke yerli veya yabancı bir takviye yapacağız.
Belirlediğimiz, istediğimiz, görüştüğümüz ve düşündüğümüz oyuncular var." ifadelerini kullandı.
Transferde önceliğini sol bek bölgesine veren Galatasaray'da Angelino'nun geleceği merak ediliyor.
Galatasaray'da 1 maç daha oynaması halinde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Angelino konusunda belirsizlik sürüyor.
Bir yandan sol bek transferi için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar diğer yandan Alman temsilcisi Leipzig ile masaya oturdu.
Bild Gazetesi'ndeki habere göre; Galatasaray, Leipzig'den Angelino için yeni bir kulüp aramalarını talep etti.
Ancak Alman ekibi bu teklifi kabul etmedi.
Takvim'de yer alan habere göre, bu cevap üzerine Sarı- Kırmızılılar, İspanyol yıldız Angelino'nun bundan sonra 6 ay boyunca tribünde oturacağını belirtti.
Öte yandan haberde; Galatasaray'ın Angelino'nun takımla antrenmanlara katılmasının önüne bir engel koymayacağı ifade edildi.
Angelino, G.Saray'da 1 maç daha oynarsa satın alma opsiyonu devreye girecek. Aslan 6 milyon Euro ödeyecek.
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