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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaha Premier Lig'e mi dönüyor? O teknik adam yıllardır peşinde

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız isimlerden birisi olan Wilfried Zaha'ya talip çıktı. İngiliz basını, başarılı bir sezon geçiren Premier Lig ekibinin Zaha'nın peşinde olduğunu duyurdu. O teknik direktör de yıllardır hayranlık duyduğu Fildişi Sahilli yıldızı gözüne kestirmiş durumda. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 15:28 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 15:32
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SALİM CAN ÖZCAN
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaha Premier Lig'e mi dönüyor? O teknik adam yıllardır peşinde

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaha Premier Lig'e mi dönüyor? O teknik adam yıllardır peşinde

Şampiyonlar Ligi'nde de grubu 3. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, Avrupa'da yolunda UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaha Premier Lig'e mi dönüyor? O teknik adam yıllardır peşinde

Aslan, mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaha Premier Lig'e mi dönüyor? O teknik adam yıllardır peşinde

Sezon başında birçok yıldız ismi kadrosuna Cimbom, devre arası transfer döneminde de kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk hedeflerine ulaşmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaha Premier Lig'e mi dönüyor? O teknik adam yıllardır peşinde

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takıma takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaha Premier Lig'e mi dönüyor? O teknik adam yıllardır peşinde

Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli Wilfried Zaha için bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaha Premier Lig'e mi dönüyor? O teknik adam yıllardır peşinde

İngiliz basınına göre Zaha, Premier Lig'e dönebilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaha Premier Lig'e mi dönüyor? O teknik adam yıllardır peşinde

https://www.footballtransfers.com'da yer alan habere göre, devre arasında kanat transferi yapmak için yoğun mesai harcayan Premier Lig ekibi Aston Villa'nın hedefinde Aslan'ın yıldızı Wilfried Zaha var.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaha Premier Lig'e mi dönüyor? O teknik adam yıllardır peşinde

Haberde, Aston Villa'nın teknik direktörü Unai Emery'in Arsenal'de görev yaptığı dönemde tecrübeli kanat oyuncusunu transfer etmek için girişimde bulunduğu ve yıldız ismin büyük bir hayranı olduğu aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaha Premier Lig'e mi dönüyor? O teknik adam yıllardır peşinde

Konuyla ilgili konuşan Unai Emery, "Genellikle tanıdığım oyuncularla sözleşme imzalamak isterim. Crystal Palace'a karşı oynadığımızda Zaha çok iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaha Premier Lig'e mi dönüyor? O teknik adam yıllardır peşinde

Crystal Palace ile sözleşmesi sona erdikten sonra yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan 31 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarda mutlu olduğu ve takımdan ayrılmak istemediği biliniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaha Premier Lig'e mi dönüyor? O teknik adam yıllardır peşinde

Aston Villa'nın Premier Lig'de ikinci sırada yer almasının Wilfried Zaha'nın kararında etkili olabileceği ancak anlaşmanın zor olduğu vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaha Premier Lig'e mi dönüyor? O teknik adam yıllardır peşinde

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 13'ü ilk 11 olmak üzere 21 karşılaşmada görev yapan Zaha, 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaha Premier Lig'e mi dönüyor? O teknik adam yıllardır peşinde

Cimbom ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fildişi Sahilli yıldızın güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

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