Derbide penaltı tartışması! Icardi - Djiku pozisyonunun yeri görüntüleri ortaya çıktı

BURUK'TAN PENALTI AÇIKLAMASI! Yayıncı kuruluşa da tepki gösteren Okan Buruk, "beIN Sports'u da eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek sizin düşüneceğiniz bir şey! İnsanlar pozisyonu net göremedi. Bunu görememek, verememek üzücü... Video Yardımcı Hakeme de TFF gerekli şeyi yapacaktır." ifadelerini kullandı.