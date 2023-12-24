Derbide penaltı tartışması! Icardi - Djiku pozisyonunun yeri görüntüleri ortaya çıktı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Zorlu derbi golsüz berabere kaldı. Maçtan sonra Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon tartışmalara neden oldu. Mauro Icardi ve Djiku arasındaki pozisyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Zorlu derbiye faul düdükleri damga vurdu.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ligde bu sezon en çok faul olan maç oldu.
Fenerbahçe 26, Galatasaray ise 19 faul yaptı. Toplam faul, 2014-15 sezonundan bu yana iki takım arasında oynanan maçlardaki rekor kırıldı.
ICARDI İLK KEZ BÜYÜK MAÇI BOŞ GEÇTİ
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de ilk kez büyük bir maçta skor üretemedi.
Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu, daha önce ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmıştı.
Mauro Icardi, daha önce forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde 2 kez topu filelere göndermişti.
DERBİDE PENALTI TARTIŞMALARI!
Karşılaşmanın 22. dakikasında Mauro Icardi 23. dakikada sarı-lacivertlilerden Alexander Djiku'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı.
Bu pozisyonun ardından Galatasaray penaltı beklerken Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi. VAR pozisyona müdahale etmedi.
BURUK'TAN PENALTI AÇIKLAMASI!
Yayıncı kuruluşa da tepki gösteren Okan Buruk, "beIN Sports'u da eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek sizin düşüneceğiniz bir şey! İnsanlar pozisyonu net göremedi. Bunu görememek, verememek üzücü... Video Yardımcı Hakeme de TFF gerekli şeyi yapacaktır." ifadelerini kullandı.
KARTAL'DAN BURUK'A PENALTI YANITI!
İsmail Kartal ayrıca, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Penaltımız verilmedi" sözleriyle ilgili de konuştu.
Kartal yaptığı açıklamada " "Rakip takımın hocası 'Bir tane yüzde yüz penaltımız verilmedi' diyor. Biz baktık penaltıyla hiçbir alakası yok" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'DAN YAYINCI KURULUŞA TEPKİ!
Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan: Türkiye'nin en büyük problemi yayıncı kuruluş. Art niyetli davranıyorlar. Bizi bir birbirimize düşürüyorlar. Okan Buruk'un sözlerine İsmail Kartal cevap vermek zorunda hissediyor kendini doğal olarak.
Dilerim ki TFF bu işi sorgular, gerekli cezaları verir. Bu durumda kendi hakemleri tartışılıyor. İnsan utanır, bir dünya derbisi diyoruz. Bu işin takipçisi olacağız. Bu insanlar bizi birbirimize düşürüyorlar.
Kale kamerasından çekilen görüntü maç sırasında ekranlarda gösterilmemişti.
İŞTE YENİ GÖRÜNTÜLER
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