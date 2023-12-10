Haberler Galatasaray Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi flaş gelişme! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi flaş gelişme! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki son maçında konuk olacağı Kopenhag maçının hazırlıklarını sürdürdü. Danimarka temsilcisini yenerek adını son 16'ya yazdırmak isteyen sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve ağrıları bulunan Hakim Ziyech ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 16:15 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 16:22
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Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi flaş gelişme! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 6. ve son maçına çıkıyor.

Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi flaş gelişme! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

Sarı-kırmızılılar, 12 Aralık Salı günü Kopenhag deplasmanına konuk olacak.

Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi flaş gelişme! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi flaş gelişme! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

Mücadele öncesi Galatasaray, topladığı 5 puanla 3. sırada bulunuyor.

Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi flaş gelişme! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

Aynı puana sahip Kopenhag ise averaj farkıyla 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi flaş gelişme! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

Sarı-kırmızılılar rakibini mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırmak istiyor.

Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi flaş gelişme! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

Galatasaray, salı günü oynanacak mücadelenin hazırlıklarına pazar günü yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi flaş gelişme! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü.

Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi flaş gelişme! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

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