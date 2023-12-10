Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi flaş gelişme! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 6. ve son maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, 12 Aralık Salı günü Kopenhag deplasmanına konuk olacak. Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele öncesi Galatasaray, topladığı 5 puanla 3. sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Kopenhag ise averaj farkıyla 2. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar rakibini mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Galatasaray, salı günü oynanacak mücadelenin hazırlıklarına pazar günü yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi. SANCHEZ VE ZIYECH ANTRENMANA ÇIKTI Sakatlıkları geçen Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech de antrenmanda yer aldı. Galatasaray, pazartesi günü yapacağı antrenmanının ardından Kopenhag'a gidecek.