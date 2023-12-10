GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Okan Buruk'la özel görüştü! "Son iki maç..."

Arjantinli oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'la, kritik mücadele öncesi bir görüşme yaptı. Yıldız futbolcu, bu görüşmede 'Kopenhag'ı bana bırakın' mesajını verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde 2 golü bulunan 30 yaşındaki yıldız, "Şu ana kadar çok iyi performans gösterdik. Biraz şanslı olsaydık, gruptan çıkmıştık. Danimarka'ya kazanmak için gideceğiz. Grupta son iki maçı boş geçtim. En iyi performansımı göstererek turu getirmek istiyorum" dedi.