GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Okan Buruk'la özel görüştü! "Son iki maç..."
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında deplasmanda Kopenhag'la kritik bir maça çıkacak. Bu mücadele öncesi takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, teknik direktör Okan Buruk'la özel bir görüşme gerçekleştirdi. (GS spor haberleri)
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Arjantinli oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'la, kritik mücadele öncesi bir görüşme yaptı. Yıldız futbolcu, bu görüşmede 'Kopenhag'ı bana bırakın' mesajını verdi.
Şampiyonlar Ligi'nde 2 golü bulunan 30 yaşındaki yıldız, "Şu ana kadar çok iyi performans gösterdik. Biraz şanslı olsaydık, gruptan çıkmıştık. Danimarka'ya kazanmak için gideceğiz. Grupta son iki maçı boş geçtim. En iyi performansımı göstererek turu getirmek istiyorum" dedi.
Galatasaray, Devler Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'la birlikte A Grubu'nda yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar grupta çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu sonuçların ardından temsilcimiz, Kopenhag'la aynı puanda olmasına rağmen averajla 3. sırada bulunuyor.
Galatasaray, Kopenhag'ı mağlup edemediği takdirde, Manchester United-Bayern Münih maçının sonucuu bekleyecek.
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