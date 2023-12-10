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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Okan Buruk'la özel görüştü! "Son iki maç..."

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında deplasmanda Kopenhag'la kritik bir maça çıkacak. Bu mücadele öncesi takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, teknik direktör Okan Buruk'la özel bir görüşme gerçekleştirdi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 11:54
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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Okan Buruk'la özel görüştü! "Son iki maç..."

Trendyol Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'u mağlup eden Galatasaray, rotasını Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Okan Buruk'la özel görüştü! "Son iki maç..."

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda karşılaşacağı Danimarka ekibini yenerse gruptan çıkacak ve adını bir üst tura yazdıracak.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Okan Buruk'la özel görüştü! "Son iki maç..."

Bu sezon 24 maçta 17 gol, 6 asistle oynayan Mauro Icardi, Kopenhag karşısında yine takımın en önemli gol ayağı olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Okan Buruk'la özel görüştü! "Son iki maç..."

Arjantinli oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'la, kritik mücadele öncesi bir görüşme yaptı. Yıldız futbolcu, bu görüşmede 'Kopenhag'ı bana bırakın' mesajını verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Okan Buruk'la özel görüştü! "Son iki maç..."

Şampiyonlar Ligi'nde 2 golü bulunan 30 yaşındaki yıldız, "Şu ana kadar çok iyi performans gösterdik. Biraz şanslı olsaydık, gruptan çıkmıştık. Danimarka'ya kazanmak için gideceğiz. Grupta son iki maçı boş geçtim. En iyi performansımı göstererek turu getirmek istiyorum" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Okan Buruk'la özel görüştü! "Son iki maç..."

Galatasaray, Devler Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'la birlikte A Grubu'nda yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Okan Buruk'la özel görüştü! "Son iki maç..."

Sarı-kırmızılılar grupta çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu sonuçların ardından temsilcimiz, Kopenhag'la aynı puanda olmasına rağmen averajla 3. sırada bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Okan Buruk'la özel görüştü! "Son iki maç..."

Galatasaray, Kopenhag'ı mağlup edemediği takdirde, Manchester United-Bayern Münih maçının sonucuu bekleyecek.

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