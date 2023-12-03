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GALATASARAY HABERLERİ- Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı!

Sezon başında Aston Villa'ya kiralık olarak gönderilen Nicolo Zaniolo'ya sürpriz talip çıktı. Bonservisi Galatasaray'da olan yıldız oyuncu ara transfer döneminde İtalya'ya transfer olabilir. İşte detaylar... | TRANSFER HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 17:21
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GALATASARAY HABERLERİ- Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı!

Transfer harekatını sürdüren Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ- Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı!

İtalyan yıldız kariyerini kiralık olarak Aston Villa'da forma giyiyor.

GALATASARAY HABERLERİ- Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı!

24 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibinde istenen performansı henüz sahada gösteremedi.

GALATASARAY HABERLERİ- Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı!

Zaniolo, Aston Villa'ya şartlara bağlı olarak zorunlu satın alma opsiyonu ile sezon başında kiralandı.

GALATASARAY HABERLERİ- Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı!

Birmingham takımı, sarı-kırmızılılara 5 milyon Euro kiralama bedeli ödedi.

GALATASARAY HABERLERİ- Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı!

Ayrıca sözleşmede şartlara bağlı olarak 1.357 milyon Euro bonus maddesi de bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ- Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı!

Futbolcunun şartlara bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon Euro.

GALATASARAY HABERLERİ- Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı!

Opsiyonda performansa dayalı olarak 15.5 milyon Euro'luk bir bonus maddesi de yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ- Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı!

Son olarak Galatasaray'ın Zaniolo'nun sonraki satıştan yüzde 10'luk bir payı da bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ- Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı!

Ancak 24 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir talip ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ- Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı!

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre, Çizme devi Napoli, yıldız oyuncuya talip.

GALATASARAY HABERLERİ- Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı!

Haberde kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in Zaniolo ile bizzat ilgilendiği aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ- Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı!

Ayrıca Zaniolo'nun ve ailesinin bu gelişmeye olumlu tepki verdiği de ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ- Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı!

Şartlara bağlı zorunlu satın alma opsiyonu devreye girmediği takdirde Napoli, sezon sonu Zaniolo'yu kadrosuna katabilir.

GALATASARAY HABERLERİ- Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı!

Nicolo Zaniolo'nun bonservis değeri 27 milyon Euro olarak biliniyor.

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