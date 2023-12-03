GALATASARAY HABERLERİ- Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
Sezon sonunda 24. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.
Transfer harekatını sürdüren Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi yaşandı.
İtalyan yıldız kariyerini kiralık olarak Aston Villa'da forma giyiyor.
24 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibinde istenen performansı henüz sahada gösteremedi.
Zaniolo, Aston Villa'ya şartlara bağlı olarak zorunlu satın alma opsiyonu ile sezon başında kiralandı.
Birmingham takımı, sarı-kırmızılılara 5 milyon Euro kiralama bedeli ödedi.
Ayrıca sözleşmede şartlara bağlı olarak 1.357 milyon Euro bonus maddesi de bulunuyor.
Futbolcunun şartlara bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon Euro.
Opsiyonda performansa dayalı olarak 15.5 milyon Euro'luk bir bonus maddesi de yer alıyor.
Son olarak Galatasaray'ın Zaniolo'nun sonraki satıştan yüzde 10'luk bir payı da bulunuyor.
Ancak 24 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir talip ortaya çıktı.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre, Çizme devi Napoli, yıldız oyuncuya talip.
Haberde kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in Zaniolo ile bizzat ilgilendiği aktarıldı.
Ayrıca Zaniolo'nun ve ailesinin bu gelişmeye olumlu tepki verdiği de ifade edildi.
Şartlara bağlı zorunlu satın alma opsiyonu devreye girmediği takdirde Napoli, sezon sonu Zaniolo'yu kadrosuna katabilir.
Nicolo Zaniolo'nun bonservis değeri 27 milyon Euro olarak biliniyor.