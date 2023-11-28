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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı: Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında oynanacak Manchester United maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 17:04 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 17:38
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı: Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında İngiliz devi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Hedefimiz gruptan çıkmak. Manchester United ilk maça göre değişti, gelişti. Ligde son 6 maçın 5'ini kazandılar. Kadro olarak da daha iyi duruma geldiler. Biz de kendi oyunumuzu geliştirme anlamında son hafta iyi bir oyun oynadık. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Bundan öncesi maçlar kazanamadık ama bu kez taraftarımızın önünde iyi oyunla kazanmak istiyoruz.

Sahaya çıkacak oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Bundan şüphemiz yok. Oyuncularımızın performansı yukarıya doğru gidiyor ve bu da beni sevindiriyor. Rekabet, Galatasaray'ı daha büyük başarılara taşıyacak.

Davinson Sanchez'in iğneyle oynama durumu yok. 2-3 hafta içerisinde takıma dönmesini bekliyoruz.

Abdülkerim'i de antremanda deneyeceğiz. Olumlu olursa görev vereceğiz.

İŞTE MUSLERA'NIN SÖZLERİ:

Manchester United maçında ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şampiyonlar Ligi kulüpler arasındaki en güzel turnuva. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Birçok maç yapıyorsunuz kariyerinizde. Sahada geçirdiğiniz zamana göre deneyim kazanıyorsunuz. Önemli takımlara karşı oynayarak deneyim kazanıyorsunuz, ben de o deneyime sahibim. Kariyerimle gurur duyuyorum.

Alejandro Garnacho kesinlikle 'Puskas Ödülü'ne aday bir gol attı. Ancak beni daha çok heyecanlandıran şey, Manchester United ile taraftarımız önünde oynayacağımız maç.

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