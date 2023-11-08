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Galatasaray'da Okan Buruk'tan açıklamalar: Yediğimiz gol öncesi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Bayern Münih deplasmanında 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 01:40 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 01:46
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan açıklamalar: Yediğimiz gol öncesi...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Alman devi Bayern Münih ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, iyi mücadele sergilediği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

"Konumuzu direkt hakeme bağlamak istemiyorum. İki maçta da Bayern Münih gibi bir takıma karşı en iyi oynayabileceğimiz oyunu oynadık. Davies 2. sarıdan atılabilirdi. Faulü veriyorsan ikinci sarıyı da vermen gerekir. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına basma var. Bunlar kırılma noktaları.

Icardi'nin adalesi tuttu, rahat hissetmediği için çıkmak zorunda kaldı. Angelino'nun da kramp üzerinde bir durumu oldu. Ziyech'e dikkat ediyoruz çünkü üst üste maçlar oynuyor, süresini uzatarak gitmek istiyoruz. Şu an çok önemli bir sakatlığımız yok.

Şu an çok farklı bir puanda da olabilirdik. Gruptan çıkmış olarak konuşuyor olabilirdim. Gelen pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. Oyun olarak doğru gidiyoruz. Çok fazla da yeni oyuncu katıldı aramıza, mevcut düzen içinde takım olarak hep birlikte daha iyiye gitmeye başladık. Bundan sonraki hedefimiz son iki maçı kazanıp, gruptan çıkmak.

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