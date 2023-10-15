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GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara açıkladı! "Icardi ile Milano'ya döneceğiz"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda PSG'den bonservisini aldığı Mauro Icardi, takımın en önemli oyuncuları arasında bulunuyor. Attığı gollerle taraftarları coşturan Arjantinli yıldız, teknik direktör Okan Buruk'un da vazgeçilmezi konumunda. Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, gelecekleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 14:00
GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara açıkladı! "Icardi ile Milano'ya döneceğiz"

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, bu sezonu da zirvede tamamlamak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara açıkladı! "Icardi ile Milano'ya döneceğiz"

Yaz transfer dönemini hareketli geçiren sarı-kırmızılılar, sahip olduğu kadro ile liderlik yarışını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara açıkladı! "Icardi ile Milano'ya döneceğiz"

Cimbom ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara açıkladı! "Icardi ile Milano'ya döneceğiz"

Bu süreçte Cimbom'un en dikkat çeken isimlerinden birisi Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara açıkladı! "Icardi ile Milano'ya döneceğiz"

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli, kaldığı yerden bu sezon da devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara açıkladı! "Icardi ile Milano'ya döneceğiz"

Sarı-kırmızılı forma altında toplam 40 maça çıkan 30 yaşındaki golcü, 35 gol ve 10 asist kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara açıkladı! "Icardi ile Milano'ya döneceğiz"

Mauro Icardi'nin menajeri ve eşi Wanda Nara, yıldız ismin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara açıkladı! "Icardi ile Milano'ya döneceğiz"

Aspor.com.tr'den Ali Genç'in haberine göre; İtalyan moda dergisi Oggi'ye konuşan Wanda, "Mauro futbolu bıraktığında, İtalya'ya dönüp Milano'daki kır evimizde yaşamaya başlayacağız.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara açıkladı! "Icardi ile Milano'ya döneceğiz"

Mauro'nun geliri mükemmel.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara açıkladı! "Icardi ile Milano'ya döneceğiz"

Paris'te yaşadık ve şimdi muhteşem şehir olan İstanbul'dayız." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara açıkladı! "Icardi ile Milano'ya döneceğiz"

Icardi'nin Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara açıkladı! "Icardi ile Milano'ya döneceğiz"

Tangocu'nun bonservis değeri 20 milyon euro olarak biliniyor.

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