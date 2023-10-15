GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara açıkladı! "Icardi ile Milano'ya döneceğiz"

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, bu sezonu da zirvede tamamlamak istiyor.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, bu sezonu da zirvede tamamlamak istiyor.
Yaz transfer dönemini hareketli geçiren sarı-kırmızılılar, sahip olduğu kadro ile liderlik yarışını sürdürüyor.
Cimbom ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde.
Aslan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de kükrüyor.
Elemeleri geçtikten sonra Devler Ligi A Grubu'na düşen Galatasaray, ilk 2 maçtan 4 puan çıkardı.
Evinde Kopenhag ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Manchester United deplasmanından 3-2 galip ayrıldı.
Bu süreçte Cimbom'un en dikkat çeken isimlerinden birisi Mauro Icardi oldu.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli, kaldığı yerden bu sezon da devam ediyor.
Sarı-kırmızılı forma altında toplam 40 maça çıkan 30 yaşındaki golcü, 35 gol ve 10 asist kaydetti.
Mauro Icardi'nin menajeri ve eşi Wanda Nara, yıldız ismin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Aspor.com.tr'den Ali Genç'in haberine göre; İtalyan moda dergisi Oggi'ye konuşan Wanda, "Mauro futbolu bıraktığında, İtalya'ya dönüp Milano'daki kır evimizde yaşamaya başlayacağız.
Mauro'nun geliri mükemmel.
Paris'te yaşadık ve şimdi muhteşem şehir olan İstanbul'dayız." dedi.
Icardi'nin Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.
Tangocu'nun bonservis değeri 20 milyon euro olarak biliniyor.